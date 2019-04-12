Экономика

Илон Маск будет согласовывать все твиты о TeslaГазета.Ru вчера в 14:06

Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter.
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Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla

RT на русском26 апреля в 19:34

Илон Маск дал обязательство согласовывать свои твиты о работе Tesla с юристами

Эхо Москвывчера в 12:04

Маск сможет говорить о бизнесе Tesla только через юристов

Экономика сегодня26 апреля в 20:09

Илону Маску закон стал писан

Коммерсантъ09:52

Илон Маск пообещал регуляторам больше не раскрывать важные сведения о Tesla

ТАСС26 апреля в 18:53

SEC назвала нуждающиеся в согласовании темы для записей Маска в Twitter

РБК26 апреля в 18:27

Власти США составили список запретных тем для общения Маска в Twitter

Инфо2426 апреля в 20:48
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Происшествия

В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек

Обновлено в 09:45
Политика

В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Происшествия

В Нидерландах нашли украденную в США 400-летнюю Библию

Женевская Библия 1615 года, которая была украдена два десятилетия назад из Библиотеки Карнеги в Питтсбурге, была обнаружена в Американском музее паломников в Нидерландах, при содействии директора музея Джереми Бэнгса.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей

Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 13:14
Автоспорт

Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана

Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко продолжает воспитывать бывшего мужа

Актриса считает поведение Максима Дунаевского неэтичным Наталья Андрейченко стала гостьей программы "Звезды сошлись", в которой взялась за обсуждение личной жизни своего первого супруга Максима Дунаевского.
Обновлено в 08:49
Футбол

Неймару грозит отстранение как минимум на пять матчей за удар фаната

Обновлено в 10:29
Политика

Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ

Обновлено вчера в 18:48
Происшествия

На набережной Петербурга прогремел взрыв

Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Экономика

Объем внешней торговли китайской Внутренней Монголии взлетел на 11,2%

Объем импорта и экспорта Внутренней Монголии на севере Китая достиг 26,2 млрд юаней ($3,89 млрд) за первый квартал 2019 года, что на 11,2% выше, чем за тот же период годом ранее, сообщает агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

«Подруга Саакашвили» попала в ДТП на Минском шоссе

Елена Бурчак, которая рассказывала об отношениях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, попала в ДТП на Минском шоссе в Москве.
Обновлено в 09:04
Общество

Устроители акции «Бессмертный полк» в некоторых городах уже распределили места между предприятиями и организациями

Похожим образом распределены места и в одном из районных центров Ленинградской области.
Обновлено в 08:30
Происшествия

На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов

Обновлено в 07:43
Политика

Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Политика

Лидер Китая сравнил современный мир с «Игрой престолов»

Председатель КНР Си Цзиньпин на одной из встреч в Пекине удивил присутствующих сравнением современного мира с ситуацией в выдуманных Джорджем Мартиным семи королевствах.
Обновлено в 10:48
Происшествия

У отца Вани Фокина изъяли машину за вождение в пьяном виде

Обновлено в 05:12
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Футбол

Зенит — Крылья Советов 3:2 (2-й тайм)

Обновлено в 10:22
Политика

«Порошенко воскрес»: Зеленского раскритиковали за обращение к Путину

Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".
Обновлено в 09:22
Авто

Опубликован список самых недолговечных автомобилей

Специалистами был размещен список из 5 самых недолговечных машин, которые выходят из строя уже в первый год использования.
Обновлено в 06:12
Политика

На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге

Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 19:18
Авто

Названы самые бесполезные функции современных автомобилей

Автомобильные эксперты составили рейтинг опций, которые сейчас активно рекламируются в автопроме, но не несут полезной нагрузки.
Обновлено в 10:22
Наука

Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып

Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 09:15
Политика

НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским

НТВ анонсировал показ шоу "Магия", ведущим которого стал избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 09:46
Политика

Девять человек подали документы о выдвижении в президенты Казахстана

Девять человек передали в Центризбирком Казахстана документы о выдвижении кандидатами в президенты страны на выборах 9 июня.
Обновлено в 09:09
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Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
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