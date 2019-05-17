Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников TeslaИзвестия вчера в 20:48
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном. Об этом сообщило Reuters в пятницу, 17 мая. Причиной этого стало желание сократить расходы для экономии бюджета и выхода на безубыточность.
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Политика
Россия обжаловала решения Гаагского суда по компенсациям за Крым
Глава Минюста России Александр Коновалов заявил, что Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации за активов в Крыму украинским компаниям.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
МАК расшифровал данные черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ100
Катастрофа в Шереметьево: 5 мая самолет «Аэрофлота», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск, вернулся и совершил аварийную посадку — ударился о полосу и загорелся.
Обновлено вчера в 16:21
Политика
Глава ДНР: установлены заказчики убийства Захарченко
Пушилин рассказал об итогах расследования гибели первого лидера самопровозглашенной республики Глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА "Новости" рассказал о том, как продвигается расследование убийства первого лидера самопровозглашенной республики Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 12:33
Футбол
Мхитаряну гарантировали безопасность во время пребывания в Баку
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана гарантирует полузащитнику лондонского "Арсенала" Генриху Мхитаряну во время проведения финального матча Лиги Европы.
Обновлено вчера в 22:21
Здоровье
Названы причины роста заболеваемости раком кишечника
Число случаев заболеваемости колоректальным раком (злокачественная опухоль прямой кишки) среди людей младше 50 лет значительно возросло за последние 10 лет в странах с высоким уровнем дохода, пишет Medicalxpress.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист
В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.
Обновлено вчера в 23:21
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Реал» и вышел в финал Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА победили мадридский "Реал" в полуфинале Евролиги и пробились в финал турнира.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
Учительница Рамзана Кадырова погибла в ДТП
В Краснодарском крае произошло ДТП, в котором погибла экс-депутат Чеченской республики, бывшая учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых Вера Дерябина.
Обновлено вчера в 18:23
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 05:00
Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь
Обновлено вчера в 13:54
Здоровье
Названы симптомы по определению заболевания печени
Медики назвали симптомы, помогающие определить заболевание печени.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Ким Кардашян дала еще один намек на имя новорожденного сына
Американская модель Ким Кардашян держит в секрете имя четвертого ребенка, однако продолжает интриговать пользователей.
Обновлено вчера в 08:26
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады
Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Россия готова к переговорам с Украиной по газу, заявили в Минэнерго
Яновский добавил, что после недавних президентских выборов новоизбранный глава государства еще не прошел инаугурацию, неизвестен состав правительства и неясно, кто именно будет принимать участие в консультациях от украинской стороны.
Обновлено 16 мая в 09:40
Общество
В Екатеринбурге остановили строительство храма после протестов
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил об остановке строительства храма святой Екатерины на месте одного из городских сквером.
Обновлено вчера в 00:42
Политика
Парламент Канады не признал депортацию крымских татар геноцидом
Парламент Канады не смог проголосовать за резолюцию о признании депортации крымских татар актом геноцида, передает "Укринформ" 17 мая В мае 1944 года по решению Государственного комитета обороны за подписью его председателя Иосифа Сталина было проведено насильственное выселение крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.
Обновлено вчера в 03:09
Авто
Спрос на гиперкар Aston Martin AM-RB 003 превысил ожидания
Британский автопроизводитель объявил, что спрос на будущий гиперкар AM-RB 003 значительно превышает запланированные поставки, что вынуждает вести отбор покупателей, которые смогут приобрести «приемника Valkyrie».
Обновлено 16 мая в 07:27
Политика
Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в Польшу
Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:34
Авто
Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам
Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.
Обновлено вчера в 05:39
Политика
Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие
Эксперт ОЗХО признал выводы о химатаке в сирийской Думе неверными
Выводы официального доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о химической атаке в сирийском городе Дума не соответствуют действительности и противоречат инженерной экспертизе, признал эксперт организации Иэн Хендерсон.
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Трамп назвал чепухой статьи журналистов США без указания источников
Президент США Дональд Трамп, выступая на конференции Национальной ассоциации риелторов в Вашингтоне, назвал чепухой статьи американских СМИ, авторы которых ссылаются на анонимные источники информации, не называя их.
Обновлено вчера в 18:16
Игры
В Epic Games Store стартовала первая масштабная распродажа
Epic Games Store запустил первую полноценную распродажу, в рамках которой со скидкой можно не только купить уже вышедшие игры, но и предзаказать некоторые горячо ожидаемые игры, вроде Borderlands 3 и Control.
Обновлено 16 мая в 10:07
Происшествия
У бывших сотрудников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Черкалин, Фролов и Васильев – бывшие сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
Пожар на складе бывшего хлебозавода в Таганроге потушен
В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили о ликвидации пожара на складе на территории бывшего хлебозавода в Таганроге.
Обновлено вчера в 19:57
Армия и оружие
Британские читатели раскритиковали перехват самолетов РФ над Балтикой
Обновлено в 00:46
Хоккей
Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»
У "Шаркс" шайбу забросил Томаш Гертль (47). Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится в воскресенье в Сан-Хосе.
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