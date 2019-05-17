Экономика

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников TeslaИзвестия вчера в 20:48

Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном. Об этом сообщило Reuters в пятницу, 17 мая. Причиной этого стало желание сократить расходы для экономии бюджета и выхода на безубыточность.
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Илон Маск будет лично следить за тратами сотрудников Tesla

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Маск заявил о новом радикальном сокращении расходов Tesla

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Илон Маск будет лично проверять расходы сотрудников Tesla

Life.ruвчера в 22:12

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla

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Илон Маск будет лично проверять все траты сотрудников Tesla

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Маск рассмотрит все расходы Тесла в новом плане сокращения расходов

ГЛАС.RUвчера в 12:22

Маск намерен проверять все расходы сотрудников для сокращения убытков

Коммерсантъ00:28
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