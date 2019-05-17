Экономика

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников TeslaИзвестия 17 мая в 20:48

Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном. Об этом сообщило Reuters в пятницу, 17 мая. Причиной этого стало желание сократить расходы для экономии бюджета и выхода на безубыточность.
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Маск лично проследит за тратами сотрудников Tesla

Газета.Ruвчера в 04:58

Маск намерен проверять все расходы сотрудников для сокращения убытков

Коммерсантъвчера в 00:28

Маск заявил о новом радикальном сокращении расходов Tesla

Хайтек+17 мая в 11:19

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla

Известия17 мая в 20:48

Илон Маск будет лично проверять все траты сотрудников Tesla

Телеканал 360°17 мая в 18:52

Маск рассмотрит все расходы Тесла в новом плане сокращения расходов

ГЛАС.RU17 мая в 12:22

Илон Маск будет лично проверять расходы сотрудников Tesla

Life.ru17 мая в 22:12
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Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
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Армия и оружие

Американских военных и дипломатов накрыли ракетным и миномётным огнём

Территорию американского посольства обстреляли плотным ракетным и миномётным огнём.
Обновлено в 14:24
Происшествия

На Шпицбергене погибли двое польских ученых

Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Происшествия

Жилой дом в Германии обрушился из-за взрыва газа

В Баварии из-за взрыва газа разрушился жилой дом. В результате происшествия пострадал один человек.
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Хоккей

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Нападающий сборной России Никита Гусев прокомментировал победу в матче чемпионата мира 2019 года с командой Швейцарии (3:0).
Обновлено в 16:48
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»

Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено вчера в 15:08
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Тимофей Калачев: «Перейду только в „Манчестер Юнайтед“»

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Происшествия

В Уганде около 30 человек пропали без вести при опрокидывании лодки

Два человека погибли, более 30 пропали без вести в результате опрокидывания лодки на озере Альберт на западе Уганды в воскресенье, сообщает местное издание Daily Monitor со ссылкой на очевидцев.
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Гаджеты

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Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
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Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после неполадки

Пассажиры самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, вернувшегося по техническим причинам в аэропорт Ульяновска, вылетели в Москву утром в воскресенье на Airbus A320.
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Вышедшая на большие экраны третья часть "Джона Уика" собрала за первых выходные около $57 млн и сместила "Мстителей" с пьедестала кассовых победителей.
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Экономика

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Компания АО «Комплексные инвестиции» направила одному из наиболее активных кредиторов банка «Югра» Михаилу Долматову предложение о выкупе обязательств у вкладчиков-«превышенцев» на общую сумму 16 млрд руб.
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Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске

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Трамп прокомментировал скандал с запретом абортов в США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг запретов на аборты в ряде штатов, в своем Twitter.
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Народный банк Китая предупредил о неопределенности в глобальной экономике в связи с торговыми трениями

Народный банк Китая опубликовал доклад, в котором предупредил о "неопределенности, вызванной торговыми трениями между Китаем и США".
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Политика

Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса России в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы.
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Происшествия

ДТП на юге Москвы: три человека пострадали

На юге Москвы произошла авария – столкнулись два легковых автомобиля. В результате ЧП пострадали три человека, в том числе ребенок.
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