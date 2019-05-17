Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников TeslaИзвестия вчера в 20:48
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном. Об этом сообщило Reuters в пятницу, 17 мая. Причиной этого стало желание сократить расходы для экономии бюджета и выхода на безубыточность.
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Космос
Кто поможет раскрыть главную тайну Вселенной
Как идет работа над проектом "ГАММА-400", РИА Новости рассказали его научный руководитель профессор Аркадий Гальпер (ФИАН, МИФИ) и заместитель научного руководителя — главный конструктор Николай Топчиев (ФИАН).
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Глава МИД Ирана: Тегеран не хочет войны
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не хочет воевать с США. Поэтому, по его мнению, войны не будет.
Обновлено в 07:21
Политика
Прокуратура Украины назвала виновных в геноциде крымских татар
Украинская генеральная прокуратура установила организаторов и виновных в геноциде крымских татар, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 05:49
Спорт
Загитова порадовала поклонников в свой день рождения
Подписчики публикуют под снимком поздравления и комплименты: «Королева, с днем рождения!», «Наша шикарная, великолепная девочка с точеной фигурой и обворожительной улыбкой», «Ты взрослеешь и становишься все прекраснее», «С днем рождения, королева фигурного катания!», «Непревзойденная и неповторимая, самая лучшая».
Обновлено в 06:42
Происшествия
В Афганистане пять детей погибли при взрыве
Обновлено в 05:17
Наука
Ученые рассказали, как предотвратить деменцию
О результатах исследований рассказал представитель японского Национального центра гериатрии и геронтологии, профессор Хидетоши Эндо в своем докладе на Всероссийском конгрессе по гериатрии и геронтологии с международным участием, который проходит в Москве.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судном
Обновлено вчера в 18:11
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Порошенко отправил в отставку своего пресс-секретаря и ряд советников
Действующий президент Украины Петр Порошенко освободил от занимаемых должностей своего пресс-секретаря Святослава Цеголко, уполномоченного по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ирину Геращенко и полпреда в Верховной раде Ирину Луценко.
Обновлено в 06:26
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Виктория Боня посетила Каннский кинофестиваль
Светская львица Виктория Боня посетила Каннский кинофестиваль и бьюти мероприятие, посвященное бренду Givenchy.
Обновлено в 05:41
Музыка
Сергей Лазарев попал в чарты iTunes 11 европейских стран
Обновлено в 06:25
Хоккей
Латвия — Россия 1:3 (2-й период)
Обновлено в 05:28
Политика
Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно
Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:10
Наука
Люди употребляли растительную пищу уже минимум 120 тысяч лет назад
Ученые установили, что люди питались растительной пищей на Земле уже 120 тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой
Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Футбол
«Уфа» — «Оренбург»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00
Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Оренбург» на «Чемпионате» Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног
В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие
США начнут платить партнерам за отказ от российского оружия
Власти США намерены расширить список стран, которым будет выплачиваться компенсация на покупку американской военной техники в случае отказа от российского и китайского оружия.
Обновлено в 06:20
Музыка
«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 11:37
Политика
Рабочая группа по ЧП с «Дружбой» представит первые результаты 20 мая
Рабочая группа России и Белоруссии по оценке убытков из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба" представит первые результаты в понедельник, сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак.
Обновлено в 05:50
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Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft
Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено вчера в 11:28
Шоу-бизнес
Жену Диброва осудили за жалобы на роскошную жизнь
О своей нелегкой жизни Полина рассказала в Instagram. По словам девушки, впервые за 10 лет она осталась дома без посторонних людей.
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Музыка
В Москве выступят известные джазовые пианисты-виртуозы
Обновлено в 04:13
Общество
Мэр Екатеринбурга согласился на референдум о храме в центре города
В Екатеринбурге с 13 мая проходили несанкционированные акции протеста против строительства храма на месте сквера на Октябрьской площади в центре города.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»
Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Здоровье
Ученые предупредили о риске ранней смерти из-за злоупотребления соками
Американские исследователи из Университета Эмори и Корнелльского университета выяснили, что употребление даже свежевыжатых фруктовых соков вредно для здоровья и может привести к ранней смерти, так же как и употребление колы или лимонада.
Обновлено в 04:10
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Футбол
Игроки «Барселоны» выступили против перехода Гризманна
По информации Diario Sport, раздевалка каталонской команды выступила против перехода француза.
Обновлено в 05:44