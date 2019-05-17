Экономика

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников TeslaИзвестия вчера в 20:48

Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном. Об этом сообщило Reuters в пятницу, 17 мая. Причиной этого стало желание сократить расходы для экономии бюджета и выхода на безубыточность.
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Илон Маск будет лично проверять расходы сотрудников Tesla

Life.ruвчера в 22:12

Маск лично проследит за тратами сотрудников Tesla

Газета.Ru04:58

Маск намерен проверять все расходы сотрудников для сокращения убытков

Коммерсантъ00:28

Илон Маск начнет лично проверять траты работников Tesla

Московский Комсомолец09:34

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla

Известиявчера в 20:48

Илон Маск будет лично проверять все траты сотрудников Tesla

Телеканал 360°вчера в 18:52

Маск заявил о новом радикальном сокращении расходов Tesla

Хайтек+вчера в 11:19
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
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Суд в Ереване освободил из-под ареста бывшего президента страны Роберта Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла заявил, в стране может почти прекратиться добыча нефти.
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В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

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В США предупредили авиакомпании о риске полётов над Персидским заливом

Американские власти предупредили коммерческие авиалинии об опасности полётов над Персидским заливом из-за риска «оказаться неправильно опознанными» в воздушном пространстве на фоне напряжённости в регионе.
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Воображение добавило обычным местам смысл

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