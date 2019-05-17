Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников TeslaИзвестия вчера в 20:48
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном. Об этом сообщило Reuters в пятницу, 17 мая. Причиной этого стало желание сократить расходы для экономии бюджета и выхода на безубыточность.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
Общество
Протесты в Екатеринбурге: епархия проведет презентацию храма
Обновлено в 13:46
Музыка
Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»
Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
Опубликовано свидетельство о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл
СМИ узнали тайну, которую долгое время скрывали принц Гарри и Меган Маркл: благодаря публикации в сети свидетельства о рождении их сына стало известно, где родился молодой лорд Маунтбеттен-Виндзор.
Обновлено вчера в 16:36
Шоу-бизнес
Елизавета II пришла на свадьбу двоюродной племянницы
Королева Великобритании Елизавета II пришла на свадьбу своей двоюродной племянницы – дочери принца Майкла Кентского леди Габриэллы Виндзор.
Обновлено в 10:40
Футбол
Божович: «По игре „Спартак“ победил заслуженно»
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итоги матча 29-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Обновлено в 14:32
Общество
Студент из Екатеринбурга сообщил об отчислении за участие в протестах из-за храма
По словам Антона Савельева, заместитель декана Уральского государственного университета путей сообщения Юрий Могильников на встрече признал, что решение об отчислении принято из-за участия в акциях протеста в сквере в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 11:51
Футбол
ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА одержали победу над грозненским «Ахматом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:39
Музыка
Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Росавиация назвала ошибки экипажа SSJ, сгоревшего в Шереметьеве
Росавиация 17 мая представила отчет, в котором рассказывается о действиях экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), который потерпел крушение 5 мая в Шереметьево В документе Росавиации говорится, что капитан самолета несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, прикладывая при этом максимальное усилие, пишет RT .
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Общество
Rammstein провезут по Европе гигантскую спичку на фуре
Обновлено в 12:41
Музыка
Финал «Евровидения» начался в Израиле
В израильском Тель-Авиве начался финал международного песенного конкурса "Евровидение".
Обновлено в 15:02
Политика
Порошенко дал советы Зеленскому
Президент Украины Петр Порошенко посоветовал, победившему на президентских выборах страны Владимиру Зеленскому, усиливать санкционное давление на Россию.
Обновлено в 08:15
Политика
Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной рады
Обновлено в 11:48
Общество
Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»
Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
Обновлено вчера в 06:43
Спорт
Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения
Российская фигуристка Алина Загитова празднует день рождения. 18 мая олимпийской чемпионке исполнилось 17 лет.
Обновлено в 14:08
Происшествия
При пожаре в ТЦ в Баку пострадали шесть человек
ЧП произошло в субботу, 18 мая, в пригороде Баку. По последним данным, в результате инцидента пострадали шесть человек.
Обновлено в 14:40
Политика
Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы в связи со скандалом вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 14:11
Кино
В Петербурге проходит фестиваль гик-культуры Comic Con
Недавно были на таком же фестивале в Москве, на аналогичном. Хотели посмотреть, как это проходит у нас, в Питере.
Обновлено в 06:57
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Политика
Васильева призвала больше изучать Великую Отечественную войну в школах
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что школьники слишком мало изучают историю Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:00
Авто
Уникальный пикап РАФ выставлен на продажу за 350 тыс. рублей
Обновлено в 08:59
Футбол
ЦСКА интересуется аргентинским нападающим Понсе
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому нападающему Эсекьелю Понсе.
Обновлено в 14:00
Общество
В Москве прошла церемония прощания с Сергеем Доренко
Церемония прощания с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко завершилась в ритуальном зале Троекуровского кладбища.
Обновлено вчера в 06:31
Шоу-бизнес
Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»
Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Юлия Барановская вызвала критику зоозащитников роликом с медвежатами
В ролике показаны маленькие медвежата, с которыми ведущая обнимается, что вызвало критику зоозащитников, посоветовавших ей не рекламировать цирк, а заняться вопросом их содержания в неволе.
Обновлено в 10:22
Футбол
Умер футбольный тренер Александр Ирхин
Как стало известно «Матч ТВ», на 66-м году ушел из жизни известный российский тренер Александр Ирхин.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес
Павел Прилучный продает дом через Instagram
Объект Павел Прилучный оценил в 20,8 млн рублей. Кроме дома на участке также есть баня с купелью и гараж на два автомобиля.
Обновлено в 03:35
Политика
Зеленский не сможет распустить Верховную Раду
Ситуация на Украине развивается не очень хорошо для нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 04:43