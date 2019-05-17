Экономика

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников TeslaИзвестия вчера в 20:48

Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном. Об этом сообщило Reuters в пятницу, 17 мая. Причиной этого стало желание сократить расходы для экономии бюджета и выхода на безубыточность.
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Илон Маск начнет лично проверять траты работников Tesla

Московский Комсомолец09:34

Илон Маск пообещал лично проверять корпоративные расходы сотрудников Tesla

Говорит Москва10:30

Маск заявил о новом радикальном сокращении расходов Tesla

Хайтек+вчера в 11:19

Маск намерен проверять все расходы сотрудников для сокращения убытков

Коммерсантъ00:28

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla

Известиявчера в 20:48

Илон Маск будет лично проверять все траты сотрудников Tesla

Телеканал 360°вчера в 18:52

Маск лично проследит за тратами сотрудников Tesla

Газета.Ru04:58
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