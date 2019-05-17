Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников TeslaИзвестия вчера в 20:48
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном. Об этом сообщило Reuters в пятницу, 17 мая. Причиной этого стало желание сократить расходы для экономии бюджета и выхода на безубыточность.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 18:08, Ашберн
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Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
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Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
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Музыка
Лазарев выступил на Евровидении
Сергей Лазарев представил Россию на международном конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве. Артист исполнил свою песню Scream.
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Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
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Rammstein провезут по Европе гигантскую спичку на фуре
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Московскую квартиру Юлии Скрипаль пытаются продать
Виктория предположила, что Юлия сделает заявление с разрешения английского правительства в ближайшее время.
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Политика
Суд освободил бывшего президента Армении Кочаряна
Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
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Володин предположил, что у Зеленского началась деменция
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В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год
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