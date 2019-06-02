Политика
Иллюзия обмана: Мексика и США договорились бороться с мигрантами вместеИзвестия 17:02
Первый день переговоров прошел безрезультатно, однако на второй день стороны сумели договориться и президент США отложил введение тарифов на неопределенный срок. Прочная связь Торговая война США и Китая уже считается самым глобальным торговым конфликтом XXI века.
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Мексика пообещала покупать у США большое количество сельхозпродуктов - Трамп
Milknews.ruвчера в 02:49
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