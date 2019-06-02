Политика

Иллюзия обмана: Мексика и США договорились бороться с мигрантами вместеИзвестия 17:02

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В конце мая президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике, что с 10 июня введет пошлины на все товары из этой страны в размере 5%, если сосед не «примет эффективные меры» в борьбе с мигрантами из стран Центральной Америки.
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Иллюзия обмана: Мексика и США договорились бороться с мигрантами вместе

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Мексика пообещала покупать у США большое количество сельхозпродуктов - Трамп

Milknews.ruвчера в 02:49

Как изменится ситуация на границе США и Мексики после соглашения по миграции

RT на русском08 июня в 17:39
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