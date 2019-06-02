Политика
Иллюзия обмана: Мексика и США договорились бороться с мигрантами вместеИзвестия 17:02
В конце мая президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике, что с 10 июня введет пошлины на все товары из этой страны в размере 5%, если сосед не «примет эффективные меры» в борьбе с мигрантами из стран Центральной Америки.
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Мексика пообещала покупать у США большое количество сельхозпродуктов - Трамп
Milknews.ruвчера в 02:49
Как изменится ситуация на границе США и Мексики после соглашения по миграции
RT на русском08 июня в 17:39
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Кипром в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:0) отметил, что хотелось бы, чтобы игра сложилась полегче.
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Мать Голунова отреагировала на его освобождение
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Следственный комитет займется материалами внутреннего расследования МВД по делу Ивана Голунова, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
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Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
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Здоровье
Названы неожиданные причины развития диабета
Ученые пришли к выводу, что недостаток в рационе растительной пищи, молочных продуктов, а также мяса, повышает риск развития диабета второго типа.
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Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено в 18:17
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Голунов после освобождения назвал фантастикой поддержку в свой адрес
Сразу после выхода из ГСУ МВД по Москве журналист Иван Голунов ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Финалистка «Битвы экстрасенсов» отправилась в свадебное путешествие
51-летняя финалистка шоу «Битва экстранеснов» Елена Голунова просто преобразилась.
Обновлено в 16:51
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ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
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Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что РФ и КНР в числе других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 16:39
Общество
Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено в 05:25
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Меган Маркл получила от принца Гарри кольцо в подарок
Меган Маркл в минувшие выходные впервые появилась на публике после рождения первенца Арчи.
Обновлено вчера в 10:13
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Наследник iPhone XR может стать рекордсменом по автономности среди всех iPhone
Наследник iPhone XR, который ожидается к выпуску осенью, может получить рекордное время автономной работы среди всех смартфонов Apple.
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Кино
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Обновлено в 10:35
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Конституционный суд Украины рассмотрел законность роспуска Рады
11 июня конституционный суд Украины рассмотрел вопрос о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
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Происшествия
Один человек погиб, два пострадали в аварии на Кутузовском проспекте
Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения шести автомобилей на Кутузовском проспекте в столице.
Обновлено в 18:45
Общество
Ilta-Sanomat (Финляндия): «Нокиа» положила начало развитию 5G в России (Ilta-Sanomat)
Речь шла о первом звонке из России за границу с использованием сети 5G.
Обновлено в 18:00
Наука
Физиками предложен альтернативный кандидат на звание темной материи
Физики-теоретики из Калифорнийского университета (США) выдвинули новую альтернативную теорию темной материи и способы её обнаружения.
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Бари Алибасов пришел в сознание
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Российский ученый планирует создать детей с отредактированным геномом
Ребриков планирует отключить ген CCR5, что делает детей неуязвимыми к ВИЧ.
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Открыт предзаказ на ретро-консоль Atari VCS по цене от $249
Обновлено в 17:38