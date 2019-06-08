Политика
Иллюзия обмана: Мексика и США договорились бороться с мигрантами вместеИзвестия 17:02
В конце мая президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике, что с 10 июня введет пошлины на все товары из этой страны в размере 5%, если сосед не «примет эффективные меры» в борьбе с мигрантами из стран Центральной Америки.
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Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Урганта ждёт ребёнка
Обновлено в 13:02
Политика
МВД Италии: поток нелегальных мигрантов снизился в шесть раз
В первые месяцы 2019 года поток нелегальных мигрантов в Италию снизился на 85% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, сообщили участники совещания в МВД страны, передает Mediaset во вторник, 11 июня.
Обновлено в 11:07
Экономика
Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю
Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Политика
Филарет отказался признать томос об автокефалии новой церкви Украины
Лидер неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что не принимает томос об автокефалии новой церкви на Украине, поскольку не знает его содержания.
Обновлено в 07:34
Игры
Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers
На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова пересеклась с Резо Гигинеишвили и его новой девушкой
Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили давно развелись, но остались в приятельских отношениях.
Обновлено в 06:34
Происшествия
МВД прекратило уголовное преследование Голунова
Обновлено в 11:07
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Красноярском крае рядом с жилыми домами вспыхнул лес
Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес
Бари Алибасов пришел в сознание
Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини
Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Футбол
ЧМ U-20. Украина и Южная Корея сыграют в финале
Konoplia ➡️ Buletsa ➡️ ⚽️🥅 The goal that sealed 🇺🇦 @FFUKRAINE's first trip to the #U20WC final 👌 pic.twitter.com/bX7gcfyEF7 — FIFA.com (@FIFAcom) 11 июня 2019 г. Сборная Южной Кореи в свою очередь с таким же счетом 1:0 одолела Эквадор.
Обновлено в 17:40
Футбол
Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира
Обновлено в 12:52
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Экономика
Силуанов заявил о хорошо зарабатывающих в России инвесторах
Санкционные риски отпугивают инвесторов, но при этом российский рынок госдолга сейчас предлагает высокие доходности, которые не найти в других странах, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на «Примаковских чтениях» во вторник, 11 июня, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 14:50
Игры
Еще 18 футуристических скриншотов Cyberpunk 2077
На Е3 2019 журналистам показали несколько новых скриншотов Cyberpunk 2077.
Обновлено в 17:39
Происшествия
Журналист Иван Голунов вышел на свободу
Во вторник, 11 июня, московские правоохранители отпустили журналиста «Медузы» Ивана Голунова на свободу.
Обновлено в 14:01
Футбол
Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020
В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр – 1:0.
Обновлено в 16:50
Гаджеты
В Huawei допустили замену приложений Google на российское ПО
Крупнейшие интернет-компании России — «Яндекс», Mail.ru, а также Сбербанк — могут поддержать китайского производителя смартфонов Huawei, если он начнет использовать российскую операционную систему «Аврора».
Обновлено в 08:00
Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Авто
Эксперты оценили рыночные перспективы нового Renault Arkana
Как заявил агентству «АвтоСТАТ» эксперт по продукту Renault в регионе Евразия Анатолий Калицев, Renault Arkana, безусловно, должен привлечь к марке Renault новых клиентов.
Обновлено в 05:15
Культура
На яхте саудовского принца нашли самую дорогую картину в мире
Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», долгое время считавшаяся пропавшей, находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
В ВДВ рассказали о марш-броске на Приштину в июне 1999 года
Участник броска на Приштину, начальник штаба - заместитель командующего ВДВ, Герой России, генерал-лейтенант Николай Игнатов рассказал о марш-броске на Приштину в ночь с 11 на 12 июня 1999 года.
Обновлено в 18:08
Армия и оружие
Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы на 256 тыс. евро
Обновлено в 12:03
Общество
В Group-IB подтвердили данные о накрутке голосов на шоу «Голос. Дети»
«Эксперты компании подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование», — говорится в тексте.
Обновлено в 08:22