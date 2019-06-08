Иллюзия обмана: Мексика и США договорились бороться с мигрантами вместеИзвестия 17:02

В конце мая президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике, что с 10 июня введет пошлины на все товары из этой страны в размере 5%, если сосед не «примет эффективные меры» в борьбе с мигрантами из стран Центральной Америки.

Иллюзия обмана: Мексика и США договорились бороться с мигрантами вместе

Политика МВД Италии: поток нелегальных мигрантов снизился в шесть раз В первые месяцы 2019 года поток нелегальных мигрантов в Италию снизился на 85% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, сообщили участники совещания в МВД страны, передает Mediaset во вторник, 11 июня.

Экономика Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.

Политика Филарет отказался признать томос об автокефалии новой церкви Украины Лидер неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что не принимает томос об автокефалии новой церкви на Украине, поскольку не знает его содержания.

Игры Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.

Шоу-бизнес Бари Алибасов пришел в сознание Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.

Общество В России изменят правила выезда детей за границу В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес 45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.

Футбол ЧМ U-20. Украина и Южная Корея сыграют в финале Konoplia ➡️ Buletsa ➡️ ⚽️🥅 The goal that sealed 🇺🇦 @FFUKRAINE's first trip to the #U20WC final 👌 pic.twitter.com/bX7gcfyEF7 — FIFA.com (@FIFAcom) 11 июня 2019 г. Сборная Южной Кореи в свою очередь с таким же счетом 1:0 одолела Эквадор.

Экономика Силуанов заявил о хорошо зарабатывающих в России инвесторах Санкционные риски отпугивают инвесторов, но при этом российский рынок госдолга сейчас предлагает высокие доходности, которые не найти в других странах, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на «Примаковских чтениях» во вторник, 11 июня, передает корреспондент РБК.

Игры Еще 18 футуристических скриншотов Cyberpunk 2077 На Е3 2019 журналистам показали несколько новых скриншотов Cyberpunk 2077.

Происшествия Журналист Иван Голунов вышел на свободу Во вторник, 11 июня, московские правоохранители отпустили журналиста «Медузы» Ивана Голунова на свободу.

Футбол Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020 В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр – 1:0.

Гаджеты В Huawei допустили замену приложений Google на российское ПО Крупнейшие интернет-компании России — «Яндекс», Mail.ru, а также Сбербанк — могут поддержать китайского производителя смартфонов Huawei, если он начнет использовать российскую операционную систему «Аврора».

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