Футбол
Ильин оскорбил Мирзова по национальному признакуСоветский спорт вчера в 07:39
Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
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Мы будем разбираться в данной ситуации. Такие высказывания неприемлемы не только на футбольном поле, но и за его пределами. Мы соберём все материалы по данному делу и передадим в КДК РФС, а дальше уже будет выноситься решение комитетом.
— Алексей Смертин, российский футболистRT на русском вчера в 13:47
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Финалист Кубка России назвал игрока «Арсенала» «чуркой». Тот ответил кулаком по лицу
Sport24.ruвчера в 15:15
КДК рассмотрит инцидент с участием Мирзова и Ильина в понедельник. Футболисты приглашены на заседание
Спорт-Экспрессвчера в 08:16
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Армия и оружие
Эсминцы США вошли в Персидский залив
Обновлено вчера в 20:20
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Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП
Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
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Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено вчера в 18:36
Экономика
ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»
Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
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Заработок ниже прожиточного минимума в 2018 году задекларировали 60 депутатов региональных заксобраний, из них 11 указали нулевой доход, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Музыка
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Армия и оружие
Разведка Индии узнала о планах террористов атаковать авиабазы
В Индии разведслужбы получили информацию о планах террористов совершить атаки на авиабазы, которые расположены в северном штате Джамму и Кашмир, сообщает 17 мая ANI.
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Назван фактор, повышающий риск развития рака
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Обновлено вчера в 11:07
Армия и оружие
Аналитики призвали конгресс США тщательно обдумывать решения о применении силы
«Опираясь на свой опыт в Ираке, Афганистане, Ливии и других странах, Соединённые Штаты должны сосредоточить самое пристальное внимание на своих жизненно важных национальных интересах в регионе Ближнего Востока и в полной мере и с осторожностью взвешивать любые решения, касающиеся применения силы», — говорится в докладе Вормут, с текстом которого ознакомился RT.
Обновлено в 00:01
Политика
В Японии потребовали отставки депутата за слова о захвате Курил
Законодательная ассамблея японского города Немуро примет резолюцию, осуждающую высказывания депутата парламента о военном решении ситуации с Южными Курилами.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в похищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Общество
Служебная проверка ждет главу Минобра Забайкалья
В Забайкальском крае начата служебная проверка в отношении министра образования региона Андрея Томских.
Обновлено в 01:27
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Экономика
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Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза" (город Энгельс, Саратовская область), предупредивший о возможном массовом сокращении штата, продлил до 17 июня режим простоя для работников, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь завода Александр Дурасов.
Обновлено в 02:08
Политика
Путин признался, что знает о массовом бегстве из Омска
Владимир Владимирович признался, что он в курсе ситуации.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
В Минэнерго России удивлены предложениями Украины
Яновский счел «интересными» и вызывающими недоумение предложения Украины о фиксации объемов за определенный период времени.
Обновлено вчера в 09:28
Авто
На дорогах Швеции появились беспилотные электрогрузовики
На дороги общего пользования в Швеции выпустили автономные грузовики, у которых вообще нет ручного управления.
Обновлено вчера в 10:14
Кино
Актёр Пускепалис отказался сниматься на Западе из-за «неуважения к России»
Заслуженный артист России Сергей Пускепалис отказался сниматься в кино на Западе, поскольку не хочет «участвовать там, где не уважают Россию и русских».
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Экономика
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Средний обменный курс биткойна за прошедшие сутки снизился почти на 13% - до $7174,93 на единицу криптовалюты по состоянию на 06:20 мск.
Обновлено вчера в 23:30
Культура
Москвичи смогут поговорить с Гоголем по телефону во время «Ночи в музее»
Во время акции «Ночь в музее», которая пройдет в Москве 18 мая, организаторы планируют представить гостям новую, неожиданную по формату и содержанию культурную программу.
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Происшествия
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Пресс-служба казахстанской авиакомпании Air Astana опровергла сообщения о том, что посадка лайнера Airbus A320 в столичном аэропорту Шереметьево 16 мая носила аварийный характер.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции США
Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского.
Обновлено в 00:30
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Истребитель F-16 врезался в склад в США
Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.
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Общество
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Президент России Владимир Путин 16 мая заявил, что нужно провести опрос среди местных жителей о решении вопроса строительства храма.
Обновлено в 01:42
Кино
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На финальный — восьмой — сезон телевизионная сеть HBO выделила внушительный бюджет: каждая серия стоила $15 млн, а в общей сложности на съемки потратили около $90–100 млн.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных
Ни для кого не секрет, что супруга телеведущего Максима Галкина давно дружит с семьей модельера Валентина Юдашкина.
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