Политика
Илью Яшина сняли с выборов в МосгордумуКоммерсантъ 12:56
Окружная избирательная комиссия единогласно проголосовала за отказ допуска главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина на выборы.
Читать в источнике
Оценить125
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 18:05, Вашингтон
Политика
МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
Обновлено в 15:30
Происшествия
19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике
Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено в 15:33
Армия и оружие
Американские военные пообещали защитить «Зону 51» от штурма
ВВС США обязуются защитить военную базу «Зона 51» в Неваде от штурма желающих увидеть инопланетян.
Обновлено в 17:46
Происшествия
Защитники конституционного строя из ФСБ попались на вымогательстве
В Москве задержали двух офицеров ФСБ из Управления по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом (2-й службы).
Обновлено в 11:24
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Наука
В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга
Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.
Обновлено в 09:53
Наука
Названа группа крови, которая неуязвима перед раком
Запах мужчины: что женщина может узнать по аромату пота спутника Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений с Тбилиси, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Происшествия
Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Илья Яшин официально снят с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 15:00
Игры
Авторы Watch Dogs Legion рассказали о смерти
Творческий директор Watch Dogs Legion Клинт Хокинг рассказал порталу GamingBolt о главной игровой механике: возможности брать под контроль любого из неигровых персонажей, населяющих Лондон будущего.
Обновлено в 15:19
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Культура
Эмин Агаларов стал владельцем известного российского издания
Популярный российский певец азербайджанского происхождения Эмин Агаларов стал владельцем российского журнала "ОК!".
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Футбол
РПЛ установила рекорд посещаемости первого тура
Предыдущий рекорд был установлен в прошедшем сезоне, когда матчи чемпионата России по футболу посетило 169 600 человек (21 200 за матч).
Обновлено в 17:27
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Здоровье
Кормление грудью сэкономит миру по миллиарду долларов в день
Мировая экономика теряет почти 1,36 миллиарда долларов США каждый день из-за искусственного вскармливания младенцев.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Обновлено в 10:59
Футбол
Юрий Семин: «Для Фарфана сезон пропал»
Происходит оборотка, и он обязательно забивает той команде, из которой ушел.
Обновлено в 15:50
Политика
Временным и.о. главы Пентагона стал министр ВМС Ричард Спенсер
Министр ВМС США Ричард Спенсер временно стал исполняющим обязанности министра обороны страны после того, как кандидатура его предшественника Марка Эспера была выдвинута Белым домом для назначения на должность главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 17:11
Политика
Заседание суда по делу Вышинского перенесли
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Не может быть: США нашли уязвимость в российских С-400
Обновлено в 17:54
Политика
Евросоюз одобрил санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 15:36
Футбол
Инсинье обвинил Сарри в предательстве из-за работы в «Ювентусе»
Форвард итальянского "Наполи" Лоренцо Инсинье жёстко и без всяких компромиссов оценил решение бывшего наставника неаполитанской команды Маурицио Сарри вернуться на родину в качестве нового главного тренера туринского "Ювентуса".
Обновлено в 17:29
Общество
СК направил с 2011 года в суд почти 80 тыс. уголовных дел о коррупции
Почти 80 тысяч уголовных дел о коррупции направил Следственный комитет в суд с 2011 года. об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин в интервью "Известиям".
Обновлено в 17:26