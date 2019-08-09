Политика
Самолёт Ил-96 с новыми двигателями появится в России в 2025 годуКомсомольская правда 09:37
Самолет Ил-96 с двумя мощными двигателями ПД-35 может появиться в России к 2025 году. Об этом сообщил генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:01, Вашингтон
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Новые взрывы на арсенале под Ачинском. Есть пострадавшие
На складе артиллерийских боеприпасов в поселке Каменка, что в Ачинском районе Красноярского края, снова прогремели взрывы.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Общество
Петербург отмечает 75-летие со Дня окончания Ленинградской битвы
В этом году Петербург отмечает 75-летие со Дня окончания Ленинградской битвы.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Москвичу, посадившему ребенка на плечи, грозит арест
Против мужчины возбудили уголовное дело только потому, что он посадил маленького сына на плечи, поскользнулся и упал.
Обновлено вчера в 15:01
Здоровье
Кардиохирург опроверг пользу красного вина для сердца
Бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 02:51
Политика
Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Музыка
Новый клип Эда Ширана и рэперов за 14 часов собрал 1,5 млн просмотров
Только что опубликованный на официальном YouTube-канале британского музыканта и актера Эда Ширана клип на трек Nothing On You ожидаемо стал энергично накручивать счетчик и вот-вот одолеет планку в полтора миллиона просмотров.
Обновлено в 08:55
Космос
Опубликован предварительный состав космодрома в Нижегородской области
Космодром в Нижегородской области, строительство которого планируется начать в 2023 году, будет состоять из шести комплексов.
Обновлено вчера в 10:09
Общество
«Победа» разрешила брать ноутбуки сверх нормы ручной клади
Российская авиакомпания «Победа» разрешила брать с собой в самолет ноутбуки сверх нормы, которая установлена для ручной клади.
Обновлено в 08:57
Общество
Законопроект о зарплатном минимуме врачей и учителей внесен в Госдуму
Заработную плату медицинских работников, педагогических работников, работников культуры, осуществляющих трудовую деятельность в государственных или муниципальных учреждениях предлагается установить на уровне не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность.
Обновлено вчера в 10:32
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов развития рака
Обновлено вчера в 21:03
Армия и оружие
В результате обстрела территории ДНР погиб ополченец
По данным РИА Новости, со ссылкой на представителя донецкой милиции, сегодня, 9 августа ВСУ обстреляли территорию ДНР, в результате чего погиб один ополченец.
Обновлено в 07:55
Политика
В ЕР назвали проспект Сахарова возможным местом для митингов в Москве
В «Единой России» поддержали инициативу для определения в населенных пунктах мест, где могли бы проводиться митинги.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:23
Общество
МТС официально передумал повышать тарифы на мобильную связь в Крыму
Мобильный оператор связи МТС сообщил об отказе от повышения своих тарифов, распространенных в Крыму.
Обновлено в 06:57
Экономика
Правительство примет меры для снижения себестоимости строящегося жилья - Мутко
Может этого не произойдет у крупных застройщиков, но у малых и средних маржинальность и доходность резко упадет с квадратного метра.
Обновлено в 10:27
Политика
Захарова оценила пропуск Украиной российского самолета
Обновлено в 05:25
Политика
В Британском музее появились пародийные банкноты, посвященные Brexit
В Британском музее в Лондоне появились банкноты, созданные противниками Brexit, сообщает Financial Times.
Обновлено в 09:42
Футбол
Артур: «Игроки „Барселоны“ хотят, чтобы Неймар вернулся»
Полузащитник «Барселоны» Артур заявил, что игроки каталонцев ждут возвращения в команду нападающего Неймара, выступающего за «ПСЖ».
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
«Циркон» может быть виноват в трагедии под Северодвинском
Сегодняшняя трагедия в Архангельской области, где на одном из секретных военных объектов произошел пожар и взрыв, повлекший за собой жертвы и пострадавших, может иметь отношение к испытаниям мобильной пусковой установки для гиперзвуковой ракеты "Циркон".
Обновлено вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Политика
Киев подготовил 800 полицейских для возвращения Донбасса
МВД Украины подготовило порядка 800 полицейских, которые будут задействованы в операции по возвращению Донбасса под контроль Киева, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 11:34
Общество
В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами
Глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение порядочностью и спокойствием российских граждан, которые стоят в огромных очередях на оформление финских виз в связи с информацией об изменении правил в отношении сопроводительных документов к визовым заявлениям с 1 сентября.
Обновлено вчера в 07:13
Финансы
ЦБ РФ: санкции США не повредят российскому рынку еврооблигаций
Ранее Госдеп США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Шойгу поздравил военных строителей с праздником
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных строителей с их профессиональным праздником - Днем строителя, который традиционно отмечается во второе воскресенье августа.
Обновлено в 10:20
Футбол
Лукас Моура продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2024 года
Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура продлил контракт с клубом.
Обновлено в 11:07