Самолет Ил-96 с двумя мощными двигателями ПД-35 может появиться в России к 2025 году. Об этом сообщил генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев.

Самолёт Ил-96 с новыми двигателями появится в России в 2025 году

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