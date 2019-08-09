Политика

Самолёт Ил-96 с новыми двигателями появится в России в 2025 годуКомсомольская правда 09:37

Самолет Ил-96 с двумя мощными двигателями ПД-35 может появиться в России к 2025 году. Об этом сообщил генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:01, Вашингтон
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