Армия и оружие

Ил-112В станет легче на 2 тонныВоенное дело 03:34

Военно-транспортный самолёт Ил-112В станет легче не мене чем на 2 тонны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. По информации источника, на данный момент с опережением графика выполняется план мероприятий по снижению веса самолёта.
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с чего всё началось

Источник: массу самолета Ил-112В снизят как минимум на 2 тонны

Масса нового военно-транспортного самолета Ил-112В будет снижена не менее чем на 2 тонны. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТАССвчера в 18:49

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Воронежский Ил-112В облегчат на 2 тонны

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РИА Воронеж03:37

Источник: массу самолета Ил-112В снизят как минимум на 2 тонны

ТАССвчера в 18:49
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 05:39, Вашингтон
Происшествия

В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ

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Общество

У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы

У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.
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Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
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Авто

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Задержан заместитель главы Пенсионного фонда

Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий к Иванову.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие

СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер

Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
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Певица Наташа Королева, вдохновившись фотографией коллеги Светланы Лободы, которая якобы обнаженная стояла на голове, решила повторить фотоснимок на свой лад.
Обновлено вчера в 17:43
Политика

Бюст Жукова восстановили в Харькове

Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
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Шоу-бизнес

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Певица и телеведущая Регина Тодоренко, на днях вышедшая замуж за певца Влада Топалова показала у себя в Instagram фотографии с мужем, где она стоит в свадебном платье.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области

Трое детей погибли во время пожара в частном доме в Новосибирской области, сообщил 11 июля портал ngs.ru.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

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Полпред президента в УрФО Николай Цуканов уволил своего помощника Александра Воробьева, которого ранее арестовали по подозрению в госизмене.
Обновлено в 04:24
Общество

Трех косаток из «китовой тюрьмы» выпустят во второй группе

Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" в Охотское море планируют выпустить по той же схеме, что и первую, для выпуска выбрали трёх косаток-друзей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.
Обновлено вчера в 05:39
Политика

Комитет Рады рекомендовал отправить Климкина в отставку

Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку главы МИД Украины Павла Климкина.
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Происшествия

В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии

Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

В Москве прогремел взрыв в жилом доме

На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Подполковник ФСБ арестован в Краснодарском крае

По версии следствия, Константин Николинко 8 лет получал зарплату преподавателя госуниверситета.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено вчера в 09:53
Музыка

Дима Билан снял клип-пародию на хит из 90-х

Клип Билана начинается с выпуска новостей в каком-то провинциальном городке.
Обновлено вчера в 11:47
Политика

Песков назвал выход Путина к людям в Екатеринбурге обычной практикой

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал обычной практикой выход президента РФ Владимира Путина к людям во время встреч и поездок.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Восемь человек погибли в результате взрыва в Африне на севере Сирии

Обновлено в 05:07
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В России подорожали четыре модели Kia

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Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
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Культура

Во Владивостоке посетитель подбросил на выставку пельмени из жвачки

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Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс Украины

Трансляцию заседания вел телеканал "112 Украина" Напомним, 29 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту одобрить проект нового Избирательного кодекса во втором чтении перед внеочередными выборами в Раду.
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56-летняя Алена Свиридова поделилась видео в бикини

В комментариях поклонники похвалили артистку за увлечением активным отдыхом, и высказались о её фигуре.
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Колонна украинского главы Донецкой области попала под обстрел

Автомобильная колонна, в которой находился глава подконтрольной Киеву Донецкой администрации Павел Кириленко, попала под обстрел.
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Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
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Toyota анонсировала новый кроссовер

«Toyota меняет будущие производственные планы на заводе по сборке Mazda-Toyota Manufacturing USA (MTMUS), чтобы производить новый, еще не анонсированный внедорожник», — заявили в компании.
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Здоровье

Названы три признака серьезных проблем с печенью

Медики перечислили признаки, свидетельствующие о разрушении печени.
Обновлено в 00:47
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