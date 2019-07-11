Армия и оружие
Ил-112В станет легче на 2 тонныВоенное дело 03:34
Военно-транспортный самолёт Ил-112В станет легче не мене чем на 2 тонны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. По информации источника, на данный момент с опережением графика выполняется план мероприятий по снижению веса самолёта.
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с чего всё началось
Масса нового военно-транспортного самолета Ил-112В будет снижена не менее чем на 2 тонны. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в оборонно-промышленном комплексе.ТАССвчера в 18:49
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