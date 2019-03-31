Армия и оружие

Ил-112В с двигателями «ОДК-Климов» совершил первый полетКоммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 07:12

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В, построенный для Минобороны России, завершил свой первый полет. Самолет оснащен турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ, разработанными и произведенными петербургским «ОДК-Климов».
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«ОДК-Климов» разработал новый двигатель ТВ7-117СТ не только для Ил-112В

NewInform03:11

Ил-112В с двигателями «ОДК-Климов» совершил первый полет

Коммерсантъ Санкт-Петербургвчера в 07:12

Ил-112В с петербургскими двигателями совершил первый полет

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 09:45
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
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Жилые комплексы могут оснастить биометрическими системами распознавания лиц.
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Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
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Скончался разработчик систем залпового огня Николай Макаровец

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Голкипер "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский может перейти во "Флориду Пантерз", сообщает "Советский спорт".
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ФАС собирается исключить «Ростелеком» и «Почту России» из списка естественных монополий

Проект даст новое определение естественной монополии и в перспективе сократит число сфер с такими фирмами с 14 до восьми.
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Минздрав Украины посоветовал пить чай в ожидании итогов выборов

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Месси пропустил тренировку из-за повреждения

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ДТП под Тулой унесло жизни 5 человек

В ночь на понедельник, 1 апреля, в Тульской области на трассе Новомосковск – Сокольники в результате столкновения легкового автомобиля с деревом погибли пять человек.
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Apple лишилась ключевого инженера по разработке однокристальных систем

Инсайдеры сообщают, что из американской компании Apple уволился один из основных инженеров, ответственных за разработку процессоров Apple A, которые используются в «яблочных» гаджетах.
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Анна Хилькевич призналась, что после первой беременности была вынуждена обратиться к психологу

Анна Хилькевич с мужем и дочками Напомним, со вторым мужем и отцом своих дочерей Артуром Анна познакомилась в 2013 году незадолго после развода с первым супругом, менеджером сериала "Барвиха" Антоном Покрепой.
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"Детройт Ред Уингз" обыграл "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
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Экономика

Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами в провинции

Самые высокие зарплаты в средних и малых городах России зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке.
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