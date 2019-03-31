Армия и оружие
Ил-112В с двигателями «ОДК-Климов» совершил первый полетКоммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 07:12
Новый военно-транспортный самолет Ил-112В, построенный для Минобороны России, завершил свой первый полет. Самолет оснащен турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ, разработанными и произведенными петербургским «ОДК-Климов».
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