Ил-112В с двигателями «ОДК-Климов» совершил первый полетКоммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 07:12

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В, построенный для Минобороны России, завершил свой первый полет. Самолет оснащен турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ, разработанными и произведенными петербургским «ОДК-Климов».

Ил-112В с двигателями «ОДК-Климов» совершил первый полет

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