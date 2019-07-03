Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.

Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли

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