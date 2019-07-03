Происшествия
Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашлиРИА Новости 11:23
Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
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Кино
Умер актер и режиссер Василий Панин
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Речь идет о регулировании деятельности «по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок, а также переработке и обороту лекарственных растений», следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.
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В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат
Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
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