Футбол
Икера Касильяса выпишут из больницы в субботуЕженедельник Футбол 12:11
Три дня назад испанский вратарь перенес инфаркт на тренировке. Инцидент произошел 1 мая на базе команды. Скорее всего, его выпишут из клиники в субботу, 4 мая.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:18, Ашберн
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Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии
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