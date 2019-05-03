Футбол
Икера Касильяса выпишут из больницы в субботуЕженедельник Футбол 12:11
Три дня назад испанский вратарь перенес инфаркт на тренировке. Инцидент произошел 1 мая на базе команды. Скорее всего, его выпишут из клиники в субботу, 4 мая.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:48, Ашберн
Политика
Американская делегация посетила «санкционный» санаторий в Крыму
Делегация общественных деятелей из США посетила санаторий «Дюльбер» в Крыму, включенный в американский санкционный список, сообщила координатор визита Татьяна Бухарина.
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Рост цен в марте достиг трехлетнего пика в 5,3%. Это результат ослабления рубля, повышения НДС и введения сбора за "мусорную реформу", подсчитали эксперты ВШЭ.
Обновлено в 16:27
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии
Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Обновлено в 13:40
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Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»
Обновлено в 16:25
Происшествия
Австралийским пенсионерам по ошибке привезли 20 кг метамфетамина
В Австралии пожилой паре доставили 20 килограммов метамфетамина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:11
Происшествия
Основатель LinguaLeo зарезал сестру
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Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
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Политика
Картину Нельсона Манделы продали на аукционе за 112 тысяч долларов
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Трамп анонсировал присоединение Китая к ядерной сделке США и России
Россия и США скоро начнут переговоры по ядерной сделке.
Обновлено в 14:52
Транспорт
В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники
Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ограничение на проведение ремонта дорог в праздничные дни.
Обновлено в 00:24
Здоровье
Эксперты рассказали, почему мыть сырую курицу категорически нельзя
Эксперты в области здравоохранения из США предостерегают людей против мытья сырой курицы перед ее приготовлением.
Обновлено в 12:11
Общество
В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн
В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл в Великобритании
СМИ Великобритании сообщают, что герцогиня Сассекская Меган Маркл могла тайно родить девочку.
Обновлено в 10:18
Политика
Посольство России в США передало ноту протеста на приговор Бутиной
Российские дипломаты отметили, что направили соответствующую ноту протеста официальным властям США в которой потребовали — "обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека".
Обновлено в 09:42
Происшествия
На Кубани пять человек погибли в ДТП
ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Вселенная» нашли мертвой в гостинице в Мехико
Участницу конкурса «Мисс Вселенная» 2008 года Фатими Давила Сосу (Уругвай) обнаружили мертвой в гостиничном номере в Мехико.
Обновлено в 14:03
Общество
Петербурженка продает визитку Путина за миллион рублей
Петербурженка продает визитную карточку Владимира Путина за 950 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте бесплатных объявлений.
Обновлено в 14:55
Космос
SpaceX подтвердила уничтожение капсулы ракеты Crew Dragon
Компания SpaceX Илона Маска подтвердила потерю капсулы корабля Сrew Dragon, на которой планировалось доставлять людей на МКС.
Обновлено в 03:46
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Крупный пожар в парке в Краснодаре ликвидировали
Обновлено в 15:37
Космос
265 тысяч галактик от «Hubble» на одном снимке
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Наука
Древняя стела подтвердила существование библейского царя
Исследователи из Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман дали новое прочтение тексту знаменитой Стелы царя Меша, которое доказывает реальное существование библейского царя Балака.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода
В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Двое палестинцев погибли при израильском авиаударе по сектору Газа
Двое палестинцев погибли в результате израильского авиаудара по сектору Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес
Сомнений нет: Кира Найтли ждет второго ребенка
Пол второго ребенка пара, известная бережным отношением к своей личной жизни, не раскрывает и о беременности не говорит.
Обновлено в 02:59