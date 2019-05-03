Футбол

Икера Касильяса выпишут из больницы в субботуЕженедельник Футбол 12:11

Три дня назад испанский вратарь перенес инфаркт на тренировке. Инцидент произошел 1 мая на базе команды. Скорее всего, его выпишут из клиники в субботу, 4 мая.
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Стали известны сроки восстановления Касильяса после инфаркта

Газета.Ru12:25

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Спорт-Экспресс11:51

Касильясу потребуется 2-3 месяца на восстановление после инфаркта

Бомбардир.ру10:15

Касильяс в понедельник может быть выписан из больницы

РИА Новости10:51

Касильяс будет восстанавливаться 2-3 месяца после инфаркта

Soccer.ru10:47

Касильяс будет восстанавливаться 2-3 месяца после инфаркта

Чемпионат10:13

Перенесшего инфаркт Касильяса не выпишут из больницы раньше следующей недели

Sport24.ru11:11
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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