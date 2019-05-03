Футбол
Икера Касильяса выпишут из больницы в субботуЕженедельник Футбол вчера в 12:11
Три дня назад испанский вратарь перенес инфаркт на тренировке. Инцидент произошел 1 мая на базе команды. Скорее всего, его выпишут из клиники в субботу, 4 мая.
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Футбол
«Леганес» разгромил «Севилью» в матче Примеры
Футбольный клуб «Леганес» победил всухую с крупным счетом команду «Севилья» в матче 36-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 01:41
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В Южной Корее созвали срочное заседание из-за ракетных пусков КНДР
Администрация южнокорейского президента созвала экстренное заседание высокопоставленных сотрудников ряда служб безопасности страны из-за ракетных пусков Северной Кореи.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Взрыв произошел на химзаводе в США
Обновлено в 02:39
Футбол
Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболу
Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу.
Обновлено в 01:42
Политика
Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»
Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено вчера в 05:18
Энергетика
Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу
Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.
Обновлено вчера в 19:57
Общество
Короля Таиланда официально короновали
Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
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Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36
Армия и оружие
Кедми раскритиковал план НАТО на случай войны с Россией
Военный эксперт из Израиля Яков Кедми подверг критике план НАТО, выработанный на случай военных действий с Россией.
Обновлено в 00:46
Гаджеты
Как Apple зарабатывает деньги, запугивая пользователей iPhone
Apple – не закон В марте 2019 г. в Калифорнии (США) был предложен к рассмотрению законопроект Right to Repair («Право на ремонт»), который после вступления в силу запретит крупным производителям, в том числе и Apple, принуждать пользователей ремонтировать свои гаджеты только в фирменных или авторизованных сервисных центрах.
Обновлено вчера в 03:07
Футбол
AS: «Реал» согласовал трансфер Йовича за 60 миллионов
По сведениям AS, испанцы уже согласовали переход с немцами. Стоимость игрока составит 60 миллионов евро.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Россияне задолжали за коммуналку более 130 миллиардов рублей
Более крупные долги – от 50 до 100 тысяч рублей фигурировали в 365 тысячах исковых заявлений.
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы
В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Технологии
В браузере Firefox отключились все настройки из-за истечения срока действия сертификата
Пользователи популярного браузера Firefox сообщили о том, что все существующие настройки перестали работать.
Обновлено в 01:32
Политика
США и Словакия раскритиковали «Северный поток — 2»
Президент США Дональд Трамп и словацкий лидер Петер Пеллегрини по итогам переговоров высказались против проекта «Северный поток – 2» и выступили за реверсные поставки газа на Украину через Словакию.
Обновлено вчера в 17:47
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
СМИ сообщили о гибели участников Stand Up в ДТП на Кубани
Участники общероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева стали жертвой крупной аварии в Белореченском районе Краснодарского края, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 02:33
Хоккей
«Ак Барс» объявил о подписании контрактов с Фрэттином и Кормье
Как сообщает официальный сайт «Ак Барса», клуб заключил контракты сроком на один год с нападающими Мэттью Фрэттином и Патрисом Кормье.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков
Обновлено вчера в 18:47
Общество
Гибель озимых: в Татарстане введен режим ЧС
В Татарстане введен режим ЧС из-за гибели озимых культур.
Обновлено вчера в 08:44
Музыка
Лазарев вылетел в Израиль для участия в «Евровидении-2019»
Российская делегация вылетела в Тель-Авив для подготовки к международному песенному конкурсу «Евровидение».
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Инженеры в Челябинске соберут первый трактор-сапер
Обновлено в 02:42
Происшествия
Полиция установила виновников пожара в иркутском ТЦ Сильвер Молл
Сотрудники полиции серьезно продвинулись в выяснении обстоятельств возгорания кровли ТЦ Сильвер Молл в Иркутске.
Обновлено в 01:43
Здоровье
Эмиль хочет слышать
Эмиль нормально рос и развивался, но я стала замечать, что ребенок не реагирует на звонки телефона, лай собаки.
Обновлено в 02:27
Общество
Переменная облачность и осадки ожидаются в Москве в субботу
Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу, 4 мая, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода
Ходят слухи, что Мурат потерял бизнес из-за Лорак.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Когда украинцы опять станут «братьями» для русских, рассказали в Раде
Украинцы вновь станут "братским народом" для русских тогда, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 01:55
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено вчера в 10:12