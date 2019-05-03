Футбол

Икера Касильяса выпишут из больницы в субботуЕженедельник Футбол вчера в 12:11

Три дня назад испанский вратарь перенес инфаркт на тренировке. Инцидент произошел 1 мая на базе команды. Скорее всего, его выпишут из клиники в субботу, 4 мая.
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В ближайшие дни Касильяса выпишут из больницы

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Бомбардир.рувчера в 10:15

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РИА Новостивчера в 10:51

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Soccer.ruвчера в 10:47

Супруга Касильяса рассказала, когда футболист будет выписан из больницы

RT на русскомвчера в 11:18
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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