Футбол
Икера Касильяса выпишут из больницы в субботуЕженедельник Футбол 12:11
Три дня назад испанский вратарь перенес инфаркт на тренировке. Инцидент произошел 1 мая на базе команды. Скорее всего, его выпишут из клиники в субботу, 4 мая.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:51, Ашберн
Армия и оружие
На позициях ВСУ в Марьинке подняли нацистский флаг
Вблизи населенного пункта Марьинка украинские бойцы из полка «Азов» подняли нацистский флаг.
Обновлено в 18:58
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Театры
Нонна Гришаева перевоплотится в Людмилу Гурченко
Ранее Станислав Садальский рассказал о том, как умирала Людмила Гурченко.
Обновлено в 08:07
Политика
Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере
Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
Обновлено в 17:02
Политика
Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартиры
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать Крым российским, для того чтобы воспользоваться своей квартирой в поселке Ливадия на полуострове.
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес
Стало известно о переписке Микеллы Абрамовой с Ержаном Максимом
Несмотря на скандал, разгоревшийся в СМИ, все участники конкурса сохранили хорошие отношения.
Обновлено в 10:00
Политика
Проект постановления об инаугурации Зеленского 19 мая внесен в Раду
Депутат Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского 19 мая, следует из материалов сайта украинского парламента.
Обновлено в 10:42
Экономика
Киевская фабрика Roshen в 2018 г увеличила чистую прибыль в 4 раза
Киевская фабрика корпорации Roshen, принадлежащей действующему президенту Украины Петру Порошенко, в 2018 году увеличила чистую прибыль в 4 раза по сравнению с предыдущим годом – до 11,1 миллиона гривен (415,9 тысячи долларов по текущему курсу), говорится в финансовом отчете компании.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Москве горит здание «Известий»
Обновлено в 17:09
Общество
Милонов осудил травокура Резника за отказ пройти освидетельствование
Член комитета Государственной думы РФ по международным делам Виталий Милонов осудил решение депутата петербургского Законодательного собрания Максима Резника пройти тест на наркотики.
Обновлено в 12:40
Общество
Сантехники в бахилах станут реальностью?
Хотя многие жители Ульяновска до сих пор жалуются на то, что в УК невозможно дозвониться, а когда берут трубку — хамят или рассказывают о том, что у них нет специалистов, нет дворников, нет сантехников, чтобы прийти на вызов.
Обновлено в 07:40
Экономика
В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота
Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
Обновлено в 16:21
Экономика
Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon
Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет.
Обновлено в 07:08
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Политика
Трамп усомнился в надежности разведданных США о Венесуэле
По данным телеканала, американский лидер засомневался в «надёжности разведывательной информации США» относительного того, что высокопоставленные лица из ближайшего окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро были готовы перейти на другую сторону, однако этого не произошло.
Обновлено в 19:44
Кино
Звезды «Мстителей 4» поздравили Железного человека
Роберт Дауни мл. опубликовал на своей официальной странице в Instagram видеоролик, запечатлевший его коллег по фильму "Мстители 4: Финал", исполняющих песню "Happy Birthday".
Обновлено в 16:04
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Госдеп одобрил возможную продажу оружия Бахрейну
Издание уточняет, что Госдеп США также одобрил возможную продажу оружия ОАЭ на $2,7 млрд.
Обновлено в 18:46
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Происшествия
После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек
На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Происшествия
В Красногорске сгорели уже 6 домов
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Семья Алсу впервые высказалась после скандала на «Голосе. Дети»
Победительница шоу Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено в 06:27
Финансы
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Общество
Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая
Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.
Обновлено в 15:04
Авто
Олимпийская чемпионка Шишкина продала подаренный ей BMW
Чемпионка Игр-2016 в составе сборной России Алла Шишкина продала подаренный ей автомобиль BMW за успехи на Олимпиаде.
Обновлено в 06:40
Наука
В Китае обнаружили череп человека среднего плейстоцена
Обновлено 01 мая в 04:51
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Наука
Страусу сделали пластиковые крылья, чтобы он полетел как динозавр
Дальнейшее исследование уже проводились с участием страуса, которому были установлены искусственные крылья.
Обновлено в 09:59