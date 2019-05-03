Футбол

Икера Касильяса выпишут из больницы в субботуЕженедельник Футбол 12:11

Три дня назад испанский вратарь перенес инфаркт на тренировке. Инцидент произошел 1 мая на базе команды. Скорее всего, его выпишут из клиники в субботу, 4 мая.
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Касильяс в понедельник может быть выписан из больницы

РИА Новости10:51

Супруга Касильяса рассказала, когда футболист будет выписан из больницы

RT на русском11:18

Перенесшего инфаркт Касильяса не выпишут из больницы раньше следующей недели

Sport24.ru11:11

Касильяса могут выписать из больницы в понедельник

Спорт-Экспресс11:51

Касильяс будет восстанавливаться 2-3 месяца после инфаркта

Soccer.ru10:47

Касильяс будет восстанавливаться 2-3 месяца после инфаркта

Чемпионат10:13

Касильясу потребуется 2-3 месяца на восстановление после инфаркта

Бомбардир.ру10:15
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Летевший из Минвод самолет совершил аварийную посадку в Казахстане

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ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
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Обновлено вчера в 22:03
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Депутат Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского 19 мая, следует из материалов сайта украинского парламента.
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В Татарстане со 2 мая объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур, говорится в распоряжении, подписанном президентом республики Рустамом Миннихановым.
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Армия и оружие

Кедми назвал смехотворным план НАТО по ведению войны с Россией

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Комплекс управления артиллерийским огнем "Оболонь-А" будет испытан на Украине.
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Министр обороны Украины Степан Полторак был удивлен словами олигарха Игоря Коломойского о том, что конфликт в Донбассе - это гражданская война.
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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