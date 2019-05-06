Футбол
Икер Касильяс выписан из больницыВести.Ru 10:12
Вратарь "Порту" Икер Касильяс покинул клинику в Порту и вернулся домой. Состояние здоровья 37-летнего испанца не вызывает беспокойства у медиков. 1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировке, после чего Икер был срочно госпитализирован.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 22:10, Ашберн
Происшествия
В ЧП в Шереметьево погиб гражданин США
Обновлено в 17:23
Общество
ВЦИОМ: 48% россиян примут участие в торжествах по случаю 9 мая
По данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около половины жителей страны намерены принять участие в торжествах по случаю Дня Победы.
Обновлено в 21:31
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено в 19:04
Общество
Дожди с грозами и шквалистым ветром придут в Москву в среду
В четверг, 9 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза и порывистый ветер до 13-18 м / с. Ночью в Москве 8-10 градусов, по области 6-11 градусов.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Певица Наталья Штурм стала бабушкой
Певица Наталья Штурм стала бабушкой: в минувшее воскресенье ее дочь Елена родила мальчика.
Обновлено в 10:00
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Дочь Успенской дебютировала на сцене
Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
Обновлено в 06:03
Происшествия
На Бухарестской улице прорвало трубу с кипятком
Обновлено в 16:40
Кино
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Авто
Новый компактный Lexus дебютирует в 2021 году
Обновлено в 10:17
Происшествия
Суд 8 мая огласит приговор Кокорину и Мамаеву
Пресненский суд Москвы 8 мая огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве, передает в понедельник корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 16:16
Политика
Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
США развернули «кинетический перехватчик» в Румынии
В марте сообщалось, что американские войска, входящие в Европейское командование Вооруженных сил США, развернули в Израиле комплекс THAAD.
Обновлено в 21:01
Шоу-бизнес
Смерть Ирины Цывиной могли «заказать» в США
Обновлено в 12:33
Происшествия
На Камчатке медведь растерзал рыбака
4 мая в отдел поступило сообщение о том, что на мужчину напал медведь.
Обновлено в 21:55
Происшествия
Власти Шри-Ланки задержали или уничтожили всех организаторов терактов
Власти Шри-Ланки объявили о задержании или уничтожении всех предполагаемых организаторов терактов, которые прошли в стране 21 апреля, а также всех лиц, которые были непосредственно связаны с организацией этих взрывов.
Обновлено в 14:41
Происшествия
Стала известна приоритетная версия крушения SSJ-100
Доминирующей версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) стала ошибка пилотов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:39
Футбол
Гаттузо был оскорблен игроком, отказавшимся выходить на замену
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в матче 35 тура чемпионата Италии по футболу против "Болоньи" получил в свой адрес ряд оскорблений со стороны игрока клуба Тиему Бакайоко.
Обновлено в 21:55
Происшествия
Погибших в Шереметьеве смогут опознать путем генетической экспертизы
Стало известно, что опознание большинства погибших в авиакатастрофе с самолетом SSJ-100, фюзеляж которого загорелся при совершении аварийной посадки в Шереметьеве, будет проводиться посредством генетической экспертизы, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet
Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на торгах
На открытии торгов 6 мая рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:14
Финансы
Товарооборот России со странами БРИКС вырос до $125 млрд за 5 лет
«За пять лет в российском экспорте со странами БРИКС доля расчетов в рублях выросла в 7,2 раза — до 9,4% — и составила 6,3 млрд в долларовом эквиваленте»,— говорится в документе.
Обновлено в 21:59
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС
Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.
Обновлено в 11:53
Общество
В Холмске на 25 дней закрыли «Русалочку»
Суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что указанная деятельность создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на 25 суток.
Обновлено в 21:09
Общество
Бурятия и Забайкальский край обменялись заместителями прокуроров
Приказом Генерального прокурора России на должность заместителя прокурора Бурятия с 7 мая назначена Светлана Козлова.
Обновлено в 20:18