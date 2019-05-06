Футбол

Икер Касильяс выписан из больницыВести.Ru 10:12

Вратарь "Порту" Икер Касильяс покинул клинику в Порту и вернулся домой. Состояние здоровья 37-летнего испанца не вызывает беспокойства у медиков. 1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировке, после чего Икер был срочно госпитализирован.
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Переживший инфаркт Касильяс выписался из больницы

Lenta.ru14:31

Икер Касильяс: «Спасибо всем, кто меня поддерживал»

Матч ТВ11:55

Касильяс после инфаркта: я со счастливым сердцем

Газета.Ru07:15

Касильяс выписан из больницы. Ранее он перенес операцию на сердце

Советский спорт10:20

Касильяс выписан из больницы после операции

Чемпионат10:15

Икер Касильяс: «Ваша поддержка помогала мне улыбаться в эти трудные дни»

Спорт-Экспресс11:37

Стало известно, когда Касильяса выпишут из больницы

Нева Спорт04 мая в 06:31
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Происшествия

В ЧП в Шереметьево погиб гражданин США

Обновлено в 17:23
Общество

ВЦИОМ: 48% россиян примут участие в торжествах по случаю 9 мая

По данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около половины жителей страны намерены принять участие в торжествах по случаю Дня Победы.
Обновлено в 21:31
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено в 19:04
Общество

Дожди с грозами и шквалистым ветром придут в Москву в среду

В четверг, 9 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза и порывистый ветер до 13-18 м / с. Ночью в Москве 8-10 градусов, по области 6-11 градусов.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Певица Наталья Штурм стала бабушкой

Певица Наталья Штурм стала бабушкой: в минувшее воскресенье ее дочь Елена родила мальчика.
Обновлено в 10:00
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

Дочь Успенской дебютировала на сцене

Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
Обновлено в 06:03
Происшествия

На Бухарестской улице прорвало трубу с кипятком

Обновлено в 16:40
Кино

Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Авто

Новый компактный Lexus дебютирует в 2021 году

Обновлено в 10:17
Происшествия

Суд 8 мая огласит приговор Кокорину и Мамаеву

Пресненский суд Москвы 8 мая огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве, передает в понедельник корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 16:16
Кино

Фильм о гибели «Курска» получил прокатное удостоверение в Минкульте

Обновлено в 07:23
Политика

Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму

Обновлено в 08:33
Армия и оружие

США развернули «кинетический перехватчик» в Румынии

В марте сообщалось, что американские войска, входящие в Европейское командование Вооруженных сил США, развернули в Израиле комплекс THAAD.
Обновлено в 21:01
Шоу-бизнес

Смерть Ирины Цывиной могли «заказать» в США

Обновлено в 12:33
Происшествия

На Камчатке медведь растерзал рыбака

4 мая в отдел поступило сообщение о том, что на мужчину напал медведь.
Обновлено в 21:55
Происшествия

Власти Шри-Ланки задержали или уничтожили всех организаторов терактов

Власти Шри-Ланки объявили о задержании или уничтожении всех предполагаемых организаторов терактов, которые прошли в стране 21 апреля, а также всех лиц, которые были непосредственно связаны с организацией этих взрывов.
Обновлено в 14:41
Происшествия

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 14:50
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Происшествия

Стала известна приоритетная версия крушения SSJ-100

Доминирующей версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) стала ошибка пилотов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:39
Футбол

Гаттузо был оскорблен игроком, отказавшимся выходить на замену

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в матче 35 тура чемпионата Италии по футболу против "Болоньи" получил в свой адрес ряд оскорблений со стороны игрока клуба Тиему Бакайоко.
Обновлено в 21:55
Происшествия

Погибших в Шереметьеве смогут опознать путем генетической экспертизы

Стало известно, что опознание большинства погибших в авиакатастрофе с самолетом SSJ-100, фюзеляж которого загорелся при совершении аварийной посадки в Шереметьеве, будет проводиться посредством генетической экспертизы, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено в 03:28
Происшествия

Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet

Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на торгах

На открытии торгов 6 мая рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:14
Финансы

Товарооборот России со странами БРИКС вырос до $125 млрд за 5 лет

«За пять лет в российском экспорте со странами БРИКС доля расчетов в рублях выросла в 7,2 раза — до 9,4% — и составила 6,3 млрд в долларовом эквиваленте»,— говорится в документе.
Обновлено в 21:59
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС

Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.
Обновлено в 11:53
Общество

В Холмске на 25 дней закрыли «Русалочку»

Суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что указанная деятельность создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на 25 суток.
Обновлено в 21:09
Общество

Бурятия и Забайкальский край обменялись заместителями прокуроров

Приказом Генерального прокурора России на должность заместителя прокурора Бурятия с 7 мая назначена Светлана Козлова.
Обновлено в 20:18
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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