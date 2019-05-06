Футбол

Икер Касильяс выписан из больницыВести.Ru 10:12

Вратарь "Порту" Икер Касильяс покинул клинику в Порту и вернулся домой. Состояние здоровья 37-летнего испанца не вызывает беспокойства у медиков. 1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировки, после чего Икер был срочно госпитализирован.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Касильяс, перенесший сердечный приступ, выписан из больницы

Sport24.ru09:45

Касильяс выписан из больницы. Ранее он перенес операцию на сердце

Советский спорт10:20

Касильяс выписан из больницы после операции

Чемпионат10:15

СМИ: Касильяс выписан из больницы

Матч ТВ10:05

Касильяс выписан из больницы после перенесенного сердечного приступа

Спорт-Экспресс09:49

Касильяс после инфаркта: я со счастливым сердцем

Газета.Ru07:15

Касильяса выписали из больницы: «Многие заставили меня почувствовать, что я им нужен»

Sports.ru09:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 11:30, Ашберн
Гаджеты

Корейские смартфоны перестанут делать в Южной Корее

Доля корейских производств на мировом рынке поставок смартфонов сильно упала за последние 11 лет.
Обновлено в 05:38
Авто

Опубликованы результаты краш-теста Lada Xray Cross

С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Бастрыкин провел оперативное совещание в Шереметьево

В Шереметьево Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета.
Обновлено в 04:18
Политика

РФ не примет участия в слушаниях МТМП по делу украинских моряков

Российская сторона не собирается принимать участие в слушаниях Международного трибунала по морскому праву, на которых планируется рассмотрение дела украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека

Обновлено вчера в 17:27
Энергетика

Reuters: Россия продолжает отгружать загрязненную нефть

В российском морском торговом порту Усть-Луга продолжают грузить загрязненную нефть на танкеры, сообщает Reuters со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 08:20
Происшествия

«Аэрофлот» выплатит семьям погибших по 5 млн рублей

Выплаты пострадавшим и семьям погибших в результате катастрофы в аэропорту «Шереметьево» будут осуществлять «Аэрофлот», страховые компании и региональные власти, сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на доклад министра транспорта Евгения Дитриха премьеру Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 05:38
Политика

Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки

Обвинение просит приговорить футболиста Александра Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке

Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.
Обновлено в 08:06
Экономика

Дедолларизация внешней торговли РФ изменит мировую экономику

Доллар теперь играет меньшую роль в российской экономике Напомним, что эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет действия режима западных санкций наша страна сократила общий объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Россиянин погиб при прыжке с парашютом в Анталье

Обновлено в 11:07
Происшествия

Врачи Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьево

Обновлено в 01:50
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Обновлено в 07:18
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима позвали в британское телешоу

Обновлено в 00:11
Наука

Физики зафиксировали волновые свойства антиматерии

Зафиксированы специалистами волновые свойства специальной антиматерии, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

50-летняя Эвелина Бледанс показала себя без макияжа и укладки

Месяц назад Эвелина Бледанс отметила 50-летний юбилей. Праздник артистка провела в компании сыновей — 7-летнего Семена и 24-летнего Николая.
Обновлено в 08:19
Футбол

Сборная России сыграет с Казахстаном в Калининграде

Ранее команда Станислава Черчесова уже встречалась с Казахстаном в Астане, победив со счетом 4:-0. Перед поединком второго круга 6 сентября россияне сыграют с командой Шотландии.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл обвенчались 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира

«Комсомольская правда» проанализировала схему рассадки пассажиров в самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшем при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, и выяснила, что почти все погибшие пассажиры сидели дальше 10 ряда.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе

Обновлено в 09:46
Происшествия

Воспоминаниями о погибшем герое-бортпроводнике поделились его друзья

Обновлено в 05:35
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:42
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя

Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Обновлено в 11:24
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Происшествия

Умер участник казанского марафона

Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.
Обновлено в 06:20
Экономика

«Лаборатория Касперского» стала владельцем почти 30% в разработчике «Моего офиса»

«Лаборатория Касперского» стала владельцем 29,5% акций в ООО «Новые облачные технологии», разработчике пакета программ «Мой офис», следует из выписки ЕГРЮЛ.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие

Масштабное наступление сил САА в Хаме заставило боевиков отступать

Обновлено в 04:56
Происшествия

Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве

Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Политика

Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

Обновлено в 09:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное