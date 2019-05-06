Футбол
Икер Касильяс выписан из больницыВести.Ru 10:12
Вратарь "Порту" Икер Касильяс покинул клинику в Порту и вернулся домой. Состояние здоровья 37-летнего испанца не вызывает беспокойства у медиков. 1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировке, после чего Икер был срочно госпитализирован.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 17:33, Ашберн
Авто
Lada Xray Cross прошел краш-тест
С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено в 06:20
Политика
ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула
ЦИК Турции принял решение об отмене итогов выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития в ЦИК Реджеп Озель.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом
Обновлено в 06:14
Происшествия
«Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам сгоревшего SSJ-100
Компания «Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам и семьям погибших в катастрофе самолёта Superjet-100 в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 12:29
Происшествия
Трое полицейских госпитализированы в Москве после ДТП: СК завел дело
По предварительным данным, виновник аварии отвлекся на вопрос ребенка и не справился с управлением СКР возбудил уголовное дело по факту ДТП 6 мая в центре Москвы, где пострадали трое сотрудников полиции.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено в 16:30
Финансы
Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года
Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года, свидетельствует статистика Центробанка.
Обновлено в 11:45
Политика
Акцию «Бессмертный полк» запретили в Беларуси и Казахстане
Власти белорусского Витебска и казахстанского города Актобе запретили проводить российскую акцию «Бессмертный полк».
Обновлено в 09:32
Авто
Опубликованы снимки нового Mercedes-AMG CLA 45
По мнению специалистов, новый Mercedes-AMG CLA 45 будет показан публике до конца весны текущего года.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских решили пожениться
Украинские звезды Настя Каменских и Алексей Потапенко, известный как Потап, наконец решили пожениться.
Обновлено в 15:35
Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после пожара в Шереметьево
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после пожара в Шереметьево.
Обновлено в 15:50
Происшествия
При крушении самолёта в Мексике погибли 14 человек
В результате крушения частного самолёта Bombardier Challenger 601, следовавшего из американского Лас-Вегаса в мексиканский Монтеррей, погибли 14 человек.
Обновлено в 14:29
Футбол
Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо
Между главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо и полузащитником Тьемуэ Бакайоко произошёл конфликт во время матча 35-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (2:1), сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 16:32
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
"Манчестер Сити" дома одолел "Лестер Сити" в центральном матче 37-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Политика
В бундестаге назвали условия снятия санкций с России
Условием снятия санкций с России является реализация минских соглашений, с этой целью должна быть продолжена работа в "нормандском формате", заявил журналистам в Берлине вице-президент бундестага Томас Оперман после встречи с делегацией Госдумы во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым.
Обновлено в 15:27
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100
В Сети появилось видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 01:37
Общество
Более 300 кошек нашли в квартире жителя Торонто
В Канаде благотворительная организация Toronto Cat Rescue пытается спасти сотни кошек, обнаруженных в квартире одного из местных жителей.
Обновлено в 13:27
Авто
МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»
Речь идет о новой модели белорусского предприятия - микроавтобусе МАЗ 281040.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Трагедия с SSJ-100 могла произойти из-за удара молнии
Попадание молнии в самолет Superjet-100 привело к отказу автоматики, из-за этого экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия
В Москве проверяют бизнес-центр «Башня-2000» после угрозы минирования
Специалисты приступили к проверке бизнес-центра «Башня-2000» на западе Москвы после угрозы минирования, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 17:23
Интернет
Microsoft осквернила командную строку: в ней появились вкладки, темы и… эмидзи
В Windows Terminal появились вкладки – и это, в общем-то, полезное изменение.
Обновлено в 17:15
Гаджеты
Флагман OnePlus 7 Pro показали в трех расцветках
Получит ли флагман еще какую-нибудь расцветку (например, матовую черную), узнаем после официальной презентации 14 мая.
Обновлено в 14:56
Политика
Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму
Депутат Верховной Рады Украины Нестор Шуфрич на майские праздники отдохнул с женой в Крыму.
Обновлено в 13:54