Футбол

Икер Касильяс войдет в состав руководства «Порту»Еженедельник Футбол 07:18

Голкипер «Порту» Икер Касильяс решил приостановить свою футбольную карьеру. Об этом было объявлено на официальном сайте команды. Сообщается, теперь испанец войдет в руководство португальского клуба.
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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