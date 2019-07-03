Футбол
Икер Касильяс войдет в состав руководства «Порту»Еженедельник Футбол 07:18
Голкипер «Порту» Икер Касильяс решил приостановить свою футбольную карьеру. Об этом было объявлено на официальном сайте команды. Сообщается, теперь испанец войдет в руководство португальского клуба.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:36, Вашингтон
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
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В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов
Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
Пожар в центре Москвы ликвидирован
Обновлено в 06:35
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев
В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
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Музыка
Тереза Мэй снова станцевала под Dancing Queen
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Хоккей
Сын Ларионова подписал пробный контракт со СКА
Обновлено в 07:38
Общество
Валентина Матвиенко рассказала, что нужно для счастливой жизни
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала условие счастливой жизни.
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Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.
Обновлено в 05:16
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
Обновлено в 02:49
Политика
Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией
Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что мир в стране будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса.
Обновлено в 06:36
Здоровье
В Ярославле министр здравоохранения заложила новый корпус онкобольницы
15 июля в Ярославле состоялась торжественная закладка нового хирургического корпуса областной онкологической больницы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:32
Политика
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В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области
На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Уголовное дело против Мазурова возбудили по заявлению Сбербанка
Уголовное дело против председателя совета директоров и основателя нефтеперерабатывающей группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова возбуждено по заявлению Сбербанка, сообщил в понедельник крупнейший российский банк.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Экономика
Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики
"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 02:34
Спорт
Евробаскет-2021 среди женщин пройдет в Испании и Франции
Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин пройдет в Испании и Франции в 2021 году.
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Общество
Директор ФРИИ рассказал, какие профессии исчезнут из-за роботизации
Глава ФРИИ отметил, что развитие роботизации, конечно, приводит к появлению новых профессий, но не в России.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Фанаты «Зенита» столкнулись с ОМОНом во время матча с «Тамбовом»
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш
Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Москве арестовали сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева по обвинению в госизмене.
Обновлено в 06:07
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»
Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
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Москвичка умерла во время массажа лица
Обновлено в 07:01