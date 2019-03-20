Футбол

Икер Касильяс продлил контракт с «Порту»Интерфакс-Спорт 07:15

37-летний вратарь выступает за "Порту" с 2015 года. За это время он провел за клуб 149 матчей, стал чемпионом Португалии сезона-2017/18 и выиграл Суперкубок Португалии в 2018 году. Касильяс является воспитанником мадридского "Реала", за основной состав которого выступал с 1998 по 2015 годы.
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Икер Касильяс продлил контракт с «Порту»

Вести.Ru08:32

Касильяс продлил контракт с «Порту»

Евро-футбол.ру08:12

Икер Касильяс: Хочу остаться в «Порту», пока не закончу свою карьеру

Советский спорт07:39

«Порту» продлил контракт с Касильясом

Sport24.ru07:30

Касильяс: «Я чувствую себя как дома в „Порту“»

Soccer.ru08:26

Касильяс продлил контракт с «Порту»

Спорт-Экспресс07:12

Касильяс продлил контракт с «Порту» на один год

Чемпионат07:07
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Транспорт

Медведев поддержал предложение РЖД о скидке на проезд детей летом

"Хотел бы попросить поддержать предложение компании - возможность предоставить скидку в 50 процентов с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах", - обратился Олег Белозеров к председателю правительства.
Обновлено в 09:41
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Нико Росберг: Боттас может стать чемпионом в 2019-м

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг впечатлен выступлением Валттери Боттаса в Гран При Австралии.
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Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии

Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:47
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Роман Зобнин перенес операцию на руке

Полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин перенес операцию на правой руке. Футболист сможет вернуться на поле через 4-5 недель.
Обновлено в 08:52
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Россия может разместить еврооблигации на $3 млрд до конца марта

Сегодня, 20 марта 2019 года, стало известно, что Министерство финансов РФ может разместить еврооблигации на $3 млрд до конца марта.
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Политика

Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице

В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Политика

В состав НАТО может войти Бразилия

Президент США Дональд Трамп допускает, что Бразилия может стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Политика

МИД России сделал представление послу Чехии

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька был приглашён в МИД России, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 10:18
Футбол

Маурицио Сарри может сменить «Челси» на «Рому»

В услугах Сарри заинтересована "Рома". В настоящее время римлян тренирует Клаудио Раньери, контракт которого рассчитан до конца сезона.
Обновлено в 10:33
Технологии

«Яндекс» запустит приложение для покупок в обычных магазинах

Работать с партнерами компания планирует по модели CPA (cost per action — оплата за действие), предполагающей фактическое совершение покупки в реальном магазине с оплатой онлайн или на кассе.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия

Случайный пилот спас рейс Boeing 737 MAX в Индонезии

Обновлено в 09:54
Общество

В Госдуме предложили вернуть «летнее время»

Стрелки предполагается переводить по последним воскресеньям октября и марта, весной на 1 час вперед, осенью — в обратную сторону.В последний раз россияне перевели стрелки на час назад в октябре 2014 года, после того как вступил в силу закон о переходе на зимнее время.
Обновлено вчера в 07:45
Спорт

Аникина избрана новым президентом Федерации бобслея России

Новым президентом Федерации бобслея России стала Елена Аникина, сообщил спортивный комментатор Владас Ласицкас.
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Все московские роддома оснащены самым современным оборудованием

Обновлено в 06:14
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Полиция застрелила двух россиян на Бали

Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
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Гаджеты

Sony Xperia 4 заменит линейку смартфонов Xperia Compact

Ходили слухи, что новые модели Compact будут смартфонами среднего класса, и именно таким будет Sony Xperia 4. Информация о новой модели Sony в значительной мере основана на слухах с форума Esato, в том числе и на изображении, на котором сравниваются два старых смартфона Xperia Compact и предполагаемая новинка.
Обновлено вчера в 23:35
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ВМФ России получит третью подлодку «Ясень» в 2020 году

Третья атомная подлодка проекта 885 «Ясень» будет передана ВМФ России в 2020 году, сообщил глава «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес

Ваенга отменила концерты из-за болезни

Певица Елена Ваенга отменила концерты из-за болезни. Об этом она сообщила в Instagram.
Обновлено в 07:23
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Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
Авто

BMW представит 2-Series Gran Coupe в ноябре

Компания BMW представит новую модель 2-Series Gran Coupe в ноябре 2019 года, сообщает немецкий автопроизводитель.
Обновлено в 07:32
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Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Экономика

ПФР начнет доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума уже в мае

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) достаточен, чтобы уже в мае начать доплаты к пенсиям по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 04:43
Политика

Коболев призвал Украину запастись газом

Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина должна запастись газом на 3 млрд кубометров больше обычного, чтобы обезопасить себя от «провокаций России».
Обновлено в 08:50
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Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой

Обновлено в 06:20
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Вышел трейлер к фильму Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Обновлено в 09:23
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Россия опустилась на девять пунктов в рейтинге самых счастливых стран

Россия в рейтинге ООН заняла 68 место, опустившись по сравнению с прошлым годом на девять пунктов.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Франция предъявила Керимову новые обвинения

Как сообщает ТАСС, в минувший вторник сенатора вызвали к судебному следователю в Ницце, где Керимову было предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 09:06
Спорт

Авербух назвал главных соперниц Загитовой в произвольной программе

Хореограф, олимпийский чемпион Илья Авербух считает, что главными соперницами Алины Загитовой являются японка Рики Кихира и представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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