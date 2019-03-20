Футбол
Икер Касильяс продлил контракт с «Порту»Интерфакс-Спорт 07:15
37-летний вратарь выступает за "Порту" с 2015 года. За это время он провел за клуб 149 матчей, стал чемпионом Португалии сезона-2017/18 и выиграл Суперкубок Португалии в 2018 году. Касильяс является воспитанником мадридского "Реала", за основной состав которого выступал с 1998 по 2015 годы.
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