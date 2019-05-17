Футбол
Икер Касильяс, переживший инфаркт, объявил о завершении карьерыАргументы недели 05:09
Испанский вратарь, член португальского клуба "Порту" Икер Касильяс, который ранее пережил инфаркт, объявил о завершении футбольной карьеры. Соответствующую информацию сегодня предоставили журналисты. Данные об уходе Касильяса из большого спорта сообщило в пятницу, 17 мая, издание Independent.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 07:04, Ашберн
Кино
Российский актер не хочет сниматься на Западе, где Россию не уважают
Неуважением к России и русским объяснил свой отказ работать с западными режиссерами российский актер Сергей Пускепалис 16 мая в интервью изданию Вечерняя Москва.
Обновлено в 05:53
Политика
Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска
Обновлено в 05:43
Политика
Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде
Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Происшествия
Больница сгорела в старинном селе в Карелии
Шёлтозеро (Шелтозеро) - старинное вепсское село (впервые упоминается в 1543 году) в Прионежском районе Республики Карелия, комплексный памятник истории.
Обновлено в 06:19
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Хоккей
Телегин заменит Капризова в составе сборной России на матч с Латвией
Сборная России продолжает подготовку к матчу чемпионата мира по хоккею против Латвии. Стал известен состав нашей команды на эту игру.
Обновлено в 06:31
Общество
Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма
Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Экономика
Эксперты Nielsen зафиксировали рост доли экономящих россиян
В первом квартале 2019 года экономят около 69% россиян. Их доля увеличилась на 7 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 06:18
Экономика
Чистый отток капитала из РФ удвоился
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые два месяца 2019 г. чистый вывоз капитала из РФ частным сектором вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза и оказался равным $18,6 млрд.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Петербурге руководителя Росимущества поместили под домашний арест
Суд поместил под домашний арест по подозрению в мошенничестве с древесиной на сумму свыше 45 миллионов рублей начальника отдела реализации арестованного и конфискованного имущества МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти Михаила Ставпенка, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Бывшая жена Ивана Краско сообщила о беременности
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
Обновлено вчера в 17:52
Здоровье
Вся правда о плазмолифтинге
Пластический хирург Мадина Байрамукова развеивает мифы, связанные с этой процедурой Плазмолифтинг — относительно молодая методика в косметологии, которая, по сути, является разновидностью мезотерапии.
Обновлено вчера в 05:27
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Общество
В Москве прощаются с Сергеем Доренко
На прощание с Сергеем Доренко пришли также дочери журналиста Екатерина и Ксения, сын Прохор, глава ВГТРК Олег Добродеев, первый замглавы Кремлевской администрации Алексей Громов, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов друзья, коллеги и почитатели таланта Доренко, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:58
Общество
На пункты техосмотра вернутся инспекторы ГИБДД
Как считают авторы документа, возвращение ГИБДД на пункты ТО необходимо из-за резко возросшего числа аварий, в которых участвуют автобусы.
Обновлено в 02:16
Происшествия
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников
Обновлено в 00:36
Политика
Установлены заказчики и исполнители убийства Захарченко
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что личности организаторов, заказчиков и исполнителей убийства бывшего лидера ДНР Александра Захарченко к настоящему времени установлены.
Обновлено в 05:40
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума для пенсионеров
Минтруд предлагает единый порядок расчета прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 00:35
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Происшествия
Пожар в здании РУДН ликвидировали
Пожар в учебном здании Российского университета дружбы народов (РУДН) на юго-западе Москвы ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 05:13
Недвижимость
Только два региона России утвердили органы для контроля готовности стройки
Пока только Москва и Тюмень определили органы власти, которые будут контролировать строительную готовность возводящихся объектов, сообщил в пятницу на конференции в Москве замглавы Минстроя Никита Стасишин.
Обновлено в 04:15
Происшествия
У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»
Неизвестные развернули у резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Чистом переулке в Москве баннер с надписью «Извинись за Екб».
Обновлено вчера в 12:41
Энергетика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Происшествия
Меру пресечения избрали авиадебоширу рейса Новосибирск-Москва
Меру пресечения в виде заключении под стражу избрали авиадебоширу рейса Новосибирск-Москва.
Обновлено в 05:56
Экономика
Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров
ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
Авто
Ford показал улучшенный универсал Focus ST
Автомобильный бренд Ford официально рассекретил новейшую модификацию универсала Ford Focus ST. На выбор клиентам предложены различные комплектации с вариантами моторов.
Обновлено в 02:08
Энергетика
В Киеве обеспокоились судьбой украинской ГТС в 2020 году
Российская энергетическая компания «Газпром» до 2020 года может полностью отказаться от использования украинской газотранспортной системы (ГТС), так как для этого имеются все технические условия.
Обновлено в 03:25