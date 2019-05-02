Футбол
Икер Касильяс может завершить карьеру после перенесённого инфарктаГоворит Москва вчера в 12:21
Футболисту оказали первую помощь и экстренно госпитализировали. В пресс-службе «Порту» сообщили, что голкипер перенёс инфаркт, ему сделали операцию. Сейчас жизни спортсмена ничего не угрожает.
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Врач «Порту»: «Возвращение Касильяса на поле будет зависеть от множества факторов»
Бомбардир.рувчера в 10:31
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