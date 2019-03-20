Футбол
Икер Касильяс: «Буду играть в „Порту“ до 40 лет и завершу карьеру»Спорт-Экспресс вчера в 19:59
Голкипер "Порту" Икер Касильяс подтвердил информацию, что вскоре продлит контракт с клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года.
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Касильяс: продлю контракт с «Порту» и, вероятно, останусь здесь до конца карьеры
Чемпионатвчера в 17:11
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
Политика
Токаев вступает в должность главы Казахстана
Касым-Жомарт Токаев вступает в должность президента Казахстана в среду, 20 марта.
Обновлено в 01:25
Футбол
«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобские высказывания в адрес клуба
«ПСЖ» строго осуждает гомофобские оскорбления, сказанные Патрисом Эвра в адрес клуба, его представителей и бывших игроков.
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Политика
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Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в медленном развитии Киевского метрополитена, запись его выступления опубликовал канал NewsOne.
Обновлено вчера в 21:29
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России
Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено вчера в 05:53
Спорт
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с рекордом мира
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в парном катании после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).
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Шоу-бизнес
Малахов нашел предполагаемых биологических родителей Олега Яковлева
Обновлено вчера в 07:50
Армия и оружие
В США в результате наводнения затопило стратегическую военную базу
Американская военная база, на которой расположены самолеты для контроля над армией в случае ядерной войны, оказалась под водой из-за наводнения.
Обновлено 18 марта в 19:54
Футбол
Аршавин выступил против бразильцев в сборной России
Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.
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Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ
По информации ведомства, интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ в целом на территории РФ с 11 по 17 марта продолжает снижаться.
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Политика
Врио губернатора Алексей Текслер прилетел в Челябинск
Обновлено в 01:05
Общество
В Приморье туристы сделали редкое фото леопарда
Иностранные туристы, которые были на экскурсии в национальном парке "Земля леопарда", сфотографировали редчайшего хищника.
Обновлено вчера в 21:15
Общество
Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира
Финляндия уже становилась самой счастливой страной мира, но в другом рейтинге.
Обновлено в 00:14
Армия и оружие
Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету
Российский ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305", дальность поражения целей который составляет более 25 километров.
Обновлено вчера в 19:43
Финансы
Белоруссия разместит в России облигации на сумму до 30 млрд рублей
Белоруссия разместит гособлигации в России на сумму до 30 млрд российских рублей.
Обновлено в 00:39
Хоккей
НХЛ. «Вашингтон» посетит Белый дом в понедельник
«Вашингтон» определился с датой посещения Белого дома в честь победы в розыгрыше Кубка Стэнли-2018.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
В Якутске водители автобусов не вышли на работу после акций протеста
Водители автобусов в Якутске не вышли на маршруты после митинга против мигрантов, пишет РБК.
Обновлено вчера в 14:58
Баскетбол
«Голден Стэйт» переиграл «Миннесоту», «Лейкерс» уступил «Милуоки»
"Миннесота" на своем паркете проиграла "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА (107:117).
Обновлено вчера в 22:54
Общество
Эксперты рассказали об отношении работодателей к удаленным сотрудникам
Четверть работодателей в России имеют у себя в штате удаленных сотрудников, и при этом более половины кадровиков заявили, что эти специалисты работают не хуже своих офисных коллег.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
В Симферополе арестовали президента Крыма
Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали в Симферополе на двое суток за неподчинение законным требованиям полиции.
Обновлено в 01:03
Футбол
Месси и Дибала представили новую форму сборной Аргентины
Сборная Аргентины в своем официальном Твиттере представила болельщикам новый комплект формы, в котором команда сыграет на Кубке Америки-2019.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза
За 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено вчера в 20:54
Политика
Песков рассказал о телефонных переговорах Путина и Назарбаева 19 марта
Обновлено вчера в 10:22
Здоровье
Врачи три года принимали рак пациентки за послеродовую депрессию
Обновлено вчера в 23:32
Путешествия
Названы самые посещаемые российскими туристами страны
В тройку самых посещаемых россиянами стран в 2018 году входят Турция, Абхазия и Финляндия.
Обновлено в 00:59
Экономика
Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН
Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено вчера в 11:37
Общество
Про снижение тарифов на мусор и уборку в дачных поселках: на вопросы горожан отвечает Егор Свалов
Прошло почти три месяца с тех пор, как за уборку мусора в Екатеринбурге начал отвечать региональный оператор — «Спецавтобаза».
Обновлено в 01:02
Игры
Google представила сервис для запуска игр из браузера Chrome
Обновлено вчера в 17:40
Политика
WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США
Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Строители соединили морскую и наземную части «Турецкого потока»
В Турции сварен завершающий стык морской и прибрежной частей газопровода "Турецкий поток", говорится в сообщении оператора проекта — South Stream Transport B.V. Как отмечается в сообщении, это "символизирует завершение всего комплекса работ по созданию газопроводной системы в Черном море".
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия
В Приморье уволили двух учителей после конфликта с восьмиклассником
В Приморском крае уволены два учителя школы города Артёма после конфликтной ситуации с учеником восьмого класса и съёмки инцидента на видео.
Обновлено вчера в 23:16