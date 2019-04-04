Футбол

Икарди забил за «Интер» после возвращения на полеREGNUM 01:44

Дженоа — Интер
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Луиджи Феррарис»
Лукас Лерагер
14′
15′
Роберто Гальярдини
27′
Квадво Асамоа
Эрвин Зуканович
35′
Кристиан Ромеро
39′
40′
Мауро Икарди
Антонио Санабрия
Давиде Бираски
41′
54′
Иван Перишич
Стефано Стураро
Даниэль Бесса
65′
66′
Марцело Брозович
Жоау Мариу
74′
Маттео Политано
Борха Валеро
80′
Мауро Икарди
Бальде Кейта
80′
Роберто Гальярдини
Иван Радованович
Лука Маццителли
82′
Миланский «Интер» одержал победу над «Дженоа» в матче 30-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 4:0. В составе «Интера» на 40-й минуте матча гол забил нападающий Мауро Икарди, который не играл с 13 февраля и был лишён капитанской повязки.
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