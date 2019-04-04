Икарди забил за «Интер» после возвращения на полеREGNUM 01:44

Миланский «Интер» одержал победу над «Дженоа» в матче 30-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 4:0. В составе «Интера» на 40-й минуте матча гол забил нападающий Мауро Икарди, который не играл с 13 февраля и был лишён капитанской повязки.

Икарди забил за «Интер» после возвращения на поле

Армия и оружие Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Экономика Фондовый рынок США: Индексы Уолл-стрит «застыли на месте» Как сообщало ИА REGNUM, первый квартал 2019 года для Уолл-стрит отметился рекордным за десять лет ростом.

Политика На Украине назвали модератора дебатов Зеленского и Порошенко Модератором дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко станет журналист Павел Казарин, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на главу правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласанию.

Политика Порошенко подписал программу укрепления партнёрства с НАТО Украинский лидер Пётр Порошенко подписал годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2019 год.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры В 2016 году Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом.

Космос «Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.

Общество Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства.

Религия Синод РПЦ выразил поддержку Украинской православной церкви "Священный синод постановил выразить всемерную поддержку канонической Украинской православной церкви, проходящей через период тяжелейших испытаний", - говорится в тексте.

Происшествия Следствие просит продлить арест Мамаева и Кокорина на полгода Что касается защиты, то она потребовала отпустить Мамаева с Кокориным из СИЗО под домашний арест иди подписку о невыезде.

Авто Российский авторынок в марте вернулся к росту Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.

Шоу-бизнес Меган Маркл обзавелась двойником К сходству с Маркл относится с юмором.

Политика Захарова прокомментировала проект бюджета Госдепа США Проект бюджета госдепа США - прозрачный план по вмешательству американцев во внутренние дела ряда стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Происшествия В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл» Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.

Армия и оружие В России обнаружили «парапсихологический спецназ» По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.

Происшествия Фигуранты дела о взрыве в метро Петербурга устроили акцию протеста Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга устроили акцию протеста в перерыве на выездном заседании Московского окружного военного суда в Петербурге, сообщает «Бумага».

Политика Путин и Нетаньяху поблагодарили российских военных за поисковую работу Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарили российских военных за возвращение останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля, погибшего 37 лет назад.

Политика Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы» Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».

Экономика В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домов Группа депутатов из "Единой России" и "Справедливой России" во вторник внесла в Госдуму поправки закон о долевом строительстве, касающиеся достройки проблемных домов.

Политика Зеленский заявил, что может вернуть Донбасс Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский считает, что, став главой государства, сможет выйти победителем из конфликта в Донбассе.

Космос SpaceX впервые запустила прототип Starship Основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter сообщил, что Starhopper впервые запустил двигатель на новом испытательном полигоне компании в Бока-Чика, штат Техас.