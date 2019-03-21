Футбол

Икарди вернётся к тренировкам с «Интером» в четвергЕвро-футбол.ру вчера в 09:27

Нападающий "Интера" Мауро Икарди вернётся к тренировкам с командой в четверг, 21 марта. Об этом сообщает Sport Mediaset.
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