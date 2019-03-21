Футбол
Икарди вернётся к тренировкам с «Интером» в четвергЕвро-футбол.ру вчера в 09:27
Нападающий "Интера" Мауро Икарди вернётся к тренировкам с командой в четверг, 21 марта. Об этом сообщает Sport Mediaset.
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Политика
«Эйр Астана» сохранит название после переименования столицы Казахстана
Международный бренд "Астана" будет сохранен, авиакомпания "Эйр Астана" не сменит название после переименования столицы Казахстана, сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
Обновлено в 07:34
Здоровье
Из-за чего рождаются дети с синдромом Дауна
Обновлено в 07:08
Спорт
ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок
В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Хоккей
Капризов сыграет против «Динамо» в плей-офф
Российский форвард московских "армейцев" Кирилл Капризов внесён в заявочный лист ЦСКА на встречу против московского "Динамо".
Обновлено в 12:14
Происшествия
Взрыв на китайском химзаводе убил людей и вызвал землетрясение
Как пишет газета, взрыв был настолько сильный, что вызвал землетрясение магнитудой 2,2. Издание отмечает, что на место происшествия отправлены специалисты, которые проверят чистоту и пригодность для употребления воды и воздуха в районе взрыва.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников
На церемонии присутствовало более сотни поклонников, дань уважения умершей отдали близкие и друзья артистки.
Обновлено в 13:40
Общество
В Екатеринбурге оштрафуют магазин, который бесплатно раздавал еду
Обновлено вчера в 05:37
Армия и оружие
Мужество, стойкость и личная отвага десантника Матвеева
Герой нашего сегодняшнего рассказа Виктор Иосифович Матвеев тоже родился в Черном Ануе.
Обновлено вчера в 22:52
Футбол
Погба: «Всегда слежу за игрой „Барселоны“»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о "Барселоне", с которой его команда встретится в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:39
Политика
Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер
Обновлено в 10:49
Экономика
Победители международных школьных олимпиад получат до 1 млн рублей
Указом устанавливается, что победителям международных олимпиад премии за золотую медаль выплачиваются в размере 1 миллиона рублей, за серебряную медаль – в размере 500 тысяч рублей, за бронзовую медаль – в размере 400 тысяч рублей.
Обновлено в 08:46
Политика
ЕС согласился подождать с Brexit до 22 мая
В распространенном заявлении говорилось, что выход Великобритании из ЕС должен произойти до 23 мая, так как на конец этого месяца запланированы выборы в Европарламент, в которых Лондон не будет участвовать.
Обновлено в 13:25
Политика
Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Футбол
«Енисей» обыграл «Ростов» в молодежном первенстве
"Енисей" победил "Ростов" в матче 18-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил защитник Глеб Захаров.
Обновлено в 10:11
Наука
Исследователи проанализировали веру в морализаторство богов
Новое исследование предполагает, что на первом месте стояло формирование сложных обществ, и что вера в таких богов помогла объединить людей под общей высшей властью.
Обновлено в 03:05
Футбол
«Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов
Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.
Обновлено в 12:29
Интернет
Facebook призналась в хранении паролей пользователей в открытом виде
Администрация социальной сети Facebook призналась, что часть паролей от аккаунтов пользователей хранилась в незащищённом виде, будучи доступной сотрудникам компании.
Обновлено в 12:59
Футбол
Сборная Казахстана разгромила шотландцев на старте отбора Евро-2020
В Астане завершилась встреча первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 по футболу в группе I между сборными Казахстана и Шотландии.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
Песков отреагировал на переброску американских B-52 в Европу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переброска шести американских стратегических бомбардировщиков В-52 в Европу вызывает дополнительную напряженность.
Обновлено в 07:19
Общество
«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса
Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено в 08:27
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума приняла правительственный закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика
Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03
Спорт
Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Осло
Обновлено в 12:52
Единоборства
Стала известна дата следующего боя Нурмагомедова
Стало известно, когда чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
В Пентагоне признали невозможность удара России по НАТО
15 марта сообщалось, что НАТО возвращается к системе трансатлантических перебросок войск в Европу, существовавшей во времена холодной войны.
Обновлено в 13:04
Футбол
Лаврову на день рождения подарили футболку «Спартака»
Лаврову на день рождения подарили футболку с автографами игроков "Спартака" https://t.co/Xdie7KBz5c pic.twitter.com/3OZFVR8tbl – RT на русском (@RT_russian) 21 марта 2019 г.
Обновлено в 13:02
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено вчера в 19:53
Кино
Умер заслуженный артист России Петр Зайченко
Заслуженный артист России Петр Зайченко скончался в четверг на 76-м году жизни, сообщила РИА Новости внучка актера Ксения Амирова.
Обновлено в 11:13
Политика
Лидера немецкой партии «Альтернатива для Германии» заподозрили в уклонении от уплаты налогов
Представитель парламентской фракции партии сообщил, что сам лидер в курсе расследования.
Обновлено в 13:02