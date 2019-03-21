Футбол

Икарди вернётся к тренировкам с «Интером» в четвергЕвро-футбол.ру вчера в 09:27

Нападающий "Интера" Мауро Икарди вернётся к тренировкам с командой в четверг, 21 марта. Об этом сообщает Sport Mediaset.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Икарди вернётся к тренировкам с «Интером» впервые с момента лишения капитанства

Чемпионат06:46

СМИ: Икарди провел первую с 13 февраля тренировку в «Интере»

Матч ТВ09:44

Икарди вернулся к тренировкам с «Интером» впервые после лишения капитанства

Евро-футбол.ру08:19

СМИ: Икарди провел первую с 13 февраля тренировку в «Интере»

Sportbox.RU09:44

СМИ: Икарди проведет тренировку в составе «Интера»

Спорт-Экспресс06:11

Икарди приступил к тренировкам с «Интером» после шестинедельной паузы

Sport24.ru08:03

Икарди вернется к тренировкам с «Интером»

Советский спорт07:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Шоу-бизнес

Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников

Обновлено в 05:35
Экономика

ВТБ подал иск к бывшим владельцам «Трансаэро» на 249 млрд рублей

Один из кредиторов авиакомпании «Трансаэро» – банк ВТБ подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывших совладельцев перевозчика – Александра Плешакова, его жены Ольги Плешаковой и матери Татьяны Анодиной.
Обновлено в 10:02
Политика

Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко

Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".
Обновлено в 02:56
Происшествия

Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Общество

В Амстердаме запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

По данным портала, более 1 тыс. организованных туристических групп еженедельно посещают площадь Oudekerksplein в центре квартала красных фонарей.
Обновлено в 04:10
Спорт

Сестра Шипулина вслед за братом завершит карьеру

Напомним, словацкая биатлонистка является родной сестрой Антона Шипулина. О решении Шипулина завершить карьеру стало известно 25 декабря.
Обновлено в 08:46
Происшествия

По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия

В Волгограде освободили педофила из-за проблем с переводчиком

Волгоградский областной суд отменил арест уроженца Азербайджана, обвиняемого в изнасиловании школьницы, из-за отсутствия переводчика.
Обновлено в 10:09
Технологии

«Ильюшин» показал облик салона новейшего самолета Ил-96-400М

Авиационный комплекс имени Ильюшина представил дизайн пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М.
Обновлено вчера в 19:09
Гаджеты

Apple обновила беспроводные наушники AirPods

Компания Apple анонсировала 2-е поколение беспроводных наушников AirPods.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия

В России временно приостановили выдачу водительских прав

Из-за технического сбоя на серверах МВД России граждане не могут получить водительские права и некоторые миграционные услуги.
Обновлено в 09:04
Кино

Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко

Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

Суд расторг брак Марата Башарова

Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:48
Кино

Названо место похорон актера Анатолия Адоскина

Обновлено в 01:12
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс

Сын артиста показал фанатам на фото в Instagram обнаженный накачанный торс, украшенный татуировками.
Обновлено в 08:55
Общество

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector, фиксирующего проблемы в работе сервисов.
Обновлено в 10:04
Политика

Назарбаев заранее сообщил Путину о решении уйти в отставку

Обновлено в 07:03
Общество

Владельца магазина, раздававшего продукты бесплатно, не оштрафуют

В связи с появившейся в СМИ информации о бесплатной раздаче продуктов питания с истёкшими сроками годности Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было возбуждено административное расследование в магазине «Жизньмарт» (ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90).
Обновлено вчера в 14:58
Общество

Синоптики обещают Петербургу в пятницу штормовой ветер

Обновлено в 09:45
Политика

Гаагский суд осудил Радована Караджича на пожизненный срок

Обновлено вчера в 12:31
Политика

Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер

Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
Обновлено в 10:49
Общество

Железнодорожный мост через Амур соединили Россия и Китай

Пекин / AbsolutTV.ru / Новости / Российская сторона завершила работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из ЕОА в Китай, написано на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 03:06
Общество

Бывшая жена Грудинина просит полицию защитить ее от экс-супруга

Обновлено в 08:55
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено в 08:16
Общество

В Норвегии открылся самый большой в Европе подводный ресторан

На южном побережье Норвегии в Линдеснесе открылся ресторан под названием Under, который находится под водой на глубине 5,5 метров.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес

На счетах Степаненко нашлись «миллионы», заявил адвокат Петросяна

Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы юмориста Евгения Петросяна, заявил, что суд нашел "миллионы на счетах" Елены Степаненко.
Обновлено в 08:45
Энергетика

Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин

В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Космос

«Роскосмос» получил деньги на строительство второй очереди Восточного

Обновлено в 10:24
Происшествия

Вандалы повредили четыре мечети в британском Бирмингеме

В ночь на 21 марта неизвестные злоумышленники разбили окна в четырех мечетях британского города Бирмингема.
Обновлено в 07:29
Музыка

Японка поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз»

Жительница Японии поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз».
Обновлено в 03:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мауро Икарди
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное