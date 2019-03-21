Футбол
Икарди вернётся к тренировкам с «Интером» в четвергЕвро-футбол.ру вчера в 09:27
Нападающий "Интера" Мауро Икарди вернётся к тренировкам с командой в четверг, 21 марта. Об этом сообщает Sport Mediaset.
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Обновлено в 02:56
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
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Общество
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Обновлено вчера в 17:53
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Обновлено в 10:09
Технологии
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Происшествия
В России временно приостановили выдачу водительских прав
Из-за технического сбоя на серверах МВД России граждане не могут получить водительские права и некоторые миграционные услуги.
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Суд расторг брак Марата Башарова
Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:48
Кино
Названо место похорон актера Анатолия Адоскина
Обновлено в 01:12
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс
Сын артиста показал фанатам на фото в Instagram обнаженный накачанный торс, украшенный татуировками.
Обновлено в 08:55
Общество
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector, фиксирующего проблемы в работе сервисов.
Обновлено в 10:04
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Назарбаев заранее сообщил Путину о решении уйти в отставку
Обновлено в 07:03
Общество
Владельца магазина, раздававшего продукты бесплатно, не оштрафуют
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Обновлено в 09:45
Политика
Гаагский суд осудил Радована Караджича на пожизненный срок
Обновлено вчера в 12:31
Политика
Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер
Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
Обновлено в 10:49
Общество
Железнодорожный мост через Амур соединили Россия и Китай
Пекин / AbsolutTV.ru / Новости / Российская сторона завершила работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из ЕОА в Китай, написано на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 03:06
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
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Общество
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На южном побережье Норвегии в Линдеснесе открылся ресторан под названием Under, который находится под водой на глубине 5,5 метров.
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Энергетика
Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин
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Вандалы повредили четыре мечети в британском Бирмингеме
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Японка поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз»
Жительница Японии поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз».
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