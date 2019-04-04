Футбол

Икарди вернулся в основу «Интера» и помог команде разгромить «Дженоа»Soccer.ru вчера в 16:51

Дженоа — Интер
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Луиджи Феррарис»
Лукас Лерагер
14′
15′
Роберто Гальярдини
27′
Квадво Асамоа
Эрвин Зуканович
35′
Кристиан Ромеро
39′
40′
Мауро Икарди
Антонио Санабрия
Давиде Бираски
41′
54′
Иван Перишич
Стефано Стураро
Даниэль Бесса
65′
66′
Марцело Брозович
Жоау Мариу
74′
Маттео Политано
Борха Валеро
80′
Мауро Икарди
Бальде Кейта
80′
Роберто Гальярдини
Иван Радованович
Лука Маццителли
82′
"Интер" уверенно обыграл "Дженоа" в матче 30-го тура Серии А. В состав "нерадзурри" вернулся нападающий Мауро Икарди, хотя многие фанаты были против. "Интер" занимает 3-е место и опережает "Милан" на четыре очка.
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