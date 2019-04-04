Икарди вернулся в основу «Интера» и помог команде разгромить «Дженоа»Soccer.ru вчера в 16:51

"Интер" уверенно обыграл "Дженоа" в матче 30-го тура Серии А. В состав "нерадзурри" вернулся нападающий Мауро Икарди, хотя многие фанаты были против. "Интер" занимает 3-е место и опережает "Милан" на четыре очка.

Икарди вернулся в основу «Интера» и помог команде разгромить «Дженоа»

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