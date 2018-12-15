Нападающий "Интера" Мауро Икарди готов подписать новый контракт с "Интером", утверждают итальянские СМИ. На это также намекает жена и агент игрока Ванда Нара. В своём "твиттере" она опубликовала следующую запись: Сейчас половина первого, и я всё ещё читаю страницы нового контракта для Мауро Икарди.

Икарди в ближайшее время продлит контракт с «Интером»

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