Футбол

Икарди уехал со сборов «Интера» из-за КонтеНева Спорт 13:27

Аргентинский форвард миланского «Интера» Мауро Икарди покинул сборы с разрешения команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Конте запретил Икарди и Наингголану тренироваться с «Интером». Что происходит

Sport24.ru14:10

«Интер» нанял отдельного тренера для Икарди и Наингголана

Спорт-Экспресс06:09

Икарди покинул сбор «Интера» и не поедет в азиатское турне

Евро-футбол.ру10:15

«Интер»: «Икарди будет тренироваться на базе, однако на сборы не полетит»

Soccer.ru09:47

Икарди покинул сбор «Интера» после запрета на посещение тактических занятий

Чемпионат09:41

«Интер» нанял Икарди и Наингголану персонального тренера

Советский спорт06:52

Икарди пропустит летнее турне «Интера» по Азии

Матч ТВ14:30
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:29, Вашингтон
Авто

LADA Largus за два года подорожала на 61 тысячу рублей

Обновлено в 01:54
Футбол

Тренер «Болоньи» Михайлович сообщил, что болен лейкемией

У бывшего сербского футболиста, а ныне тренера итальянской «Болоньи» Синиши Михайловича диагностирована лейкемия.
Обновлено в 12:12
Политика

Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом

Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил контрольно-пропускной пункт «Чонгар» на границе с Крымом в ходе рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 13 июля.
Обновлено в 13:52
Авто

Названы 10 самых популярных иномарок в России

Ранее аналитики сообщали, что продажи новых иномарок в России по итогам 1 полугодия 2019 года упали на 4%. Теперь агентство «Автостат» подготовило список из 10 самых популярных моделей, возглавляет который, как и прежде, Kia Rio — за 6 месяцев россияне приобрели 47,4 тыс. экземпляров модели, что на 8% меньше, чем в январе — июне прошлого года.
Обновлено в 10:12
Политика

В США более 600 тысяч человек готовятся штурмовать «Зону 51»

Пользователи фейсбука готовятся штурмовать так называемую "Зону 51" - базу ВВС США на юге штата Невада, где по представлениям многих обывателей, содержатся инопланетяне и исследуются технологии других цивилизаций.
Обновлено в 12:54
Экономика

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшилось

Уполномоченный по правам ребёнка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что состояние девочки, избитой в республике, улучшилось.
Обновлено в 07:57
Футбол

Игнатьев: гол «Спартака» не был бы засчитан при наличии VAR

Экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил РИА Новости, что, по его мнению, гол московского "Спартака" в ворота "Сочи" в первом туре Российской премьер-лиги был забит с нарушением правил, которое могла бы распознать система видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено в 14:41
Футбол

«Спартак» вырвал победу у «Сочи»

Обновлено в 15:10
Происшествия

Журналист Рашид Майсигов задержан в Ингушетии

Правоохранители задержали и вывезли в неизвестном направлении оппозиционного журналиста Рашида Майсигова.
Обновлено в 00:50
Гаджеты

Intel завалит покупателей рекламой вместо снижения цен на процессоры

По мнению журналиста, ожидать снижения стоимости «железа» от Intel, которое могло бы сократить разрыв в ценовой политике двух конкурирующих компаний, не стоит.
Обновлено в 10:21
Космос

Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Армия и оружие

Макрон объявил о создании военно-космического командования

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании военно-космического командования в сентябре этого года.
Обновлено в 13:57
Общество

Москвичей предупредили о ночном тумане

Жителей Москвы и области предупредили, что в ночь на воскресенье, 14 июля, ожидается туман.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Яхта затонула на Волге из-за столкновения с теплоходом «Алексей Толстой»

Теплоход "Алексей Толстой" и яхта "Потудань" столкнулись в акватории реки Волги в Мышкинском районе.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие

Житель ДНР ранен при обстреле Докучаевска с украинской стороны

46-летний житель Докучаевска в Донецкой народной республике (ДНР) получил осколочное ранение мягких тканей ноги в результате обстрела со стороны украинских силовиков.
Обновлено в 12:13
Происшествия

В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками

Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУСК.
Обновлено в 11:35
Политика

Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука

Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе

Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 13:37
Происшествия

Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества

В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Наука

Искусственный интеллект обучили распознавать эмоции по походке

Обновлено вчера в 13:02
Общество

Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом

Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Политика

Слуцкий анонсировал поставки С-400 в ряд стран Ближнего Востока

Российские зенитные ракетные системы С-400 вслед за Турцией могут быть поставлены и в другие страны ближневосточного региона, заявил в интервью телеканалу RT председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено в 14:27
Авто

В России состоялась премьера новой Mazda3

Только что в в Loft Hall в Москве состоялась российская премьера новой Mazda3.
Обновлено вчера в 11:50
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Политика

В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина

Обновлено в 10:32
Политика

Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Политика

Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400

Кондитер Хасан Аджар в ответ на поставки Россией ЗРК С-400 испек традиционный турецкий пирог бёрек специально для президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:07
Политика

В ОБСЕ осудили обстрел телеканала «112 Украина»

В ОБСЕ прокомментировали нападение на студию телеканала "112 Украина" в Киеве.
Обновлено в 13:43
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