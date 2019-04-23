Футбол
Икарди стал приоритетной целью ПСЖ на летоSoccer.ru 02:34
ПСЖ летом хочет приобрести нападающего "Интера" Мауро Икарди, который рассматривается в качестве замены Эдинсону Кавани. На данный момент аргентинец главная цель парижан, однако пока что никаких контактов с "нерадзурри" еще не было. "Интер" хочет за футболиста 70 млн евро.
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