Футбол

Икарди стал приоритетной целью ПСЖ на летоSoccer.ru 02:34

ПСЖ летом хочет приобрести нападающего "Интера" Мауро Икарди, который рассматривается в качестве замены Эдинсону Кавани. На данный момент аргентинец главная цель парижан, однако пока что никаких контактов с "нерадзурри" еще не было. "Интер" хочет за футболиста 70 млн евро.
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СМИ: Икарди станет главной целью «ПСЖ» в случае ухода Кавани

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Приоритеты ПСЖ: Икарди, Вернер или Лукаку

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Икарди — главная цель «ПСЖ» на лето, «Интер» хочет € 70 млн за игрока

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