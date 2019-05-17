Футбол
Икарди согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»Soccer.ru 06:58
Нападающий "Интера" Мауро Икарди согласовал условия личного контракта с "Ювентусом", сообщает Gazzetta dello Sport. С аргентинцем согласован пятилетний контракт, по условиям которого Икарди будет зарабатывать 8 млн евро плюс бонусы. Камнем преткновения может стать сумма трансфера.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
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Атаку на корабль показали с ракеты
Полет и атаку на условную цель в виде вражеского корабля турецкой противокорабельной ракеты Atmaca показали на видео, полученном с камеры, установленной на боеголовке.
Обновлено в 09:17
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Лазарев прошёл в финал «Евровидения»
Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51
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Конюхов рассказал о трудностях своей экспедиции через океан
Штормовые ветра сопровождали Федора Конюхова большую часть его экспедиции на весельной лодке через океан.
Обновлено в 16:12
Наука
Учёные доказали внеземное происхождение амулета Тутанхамона
Австралийские учёные выяснили, что знаменитое пустынное древнеегипетское жёлтое стекло появилось в результате удара метеорита о землю.
Обновлено в 08:51
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ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги
У «Реала» лидером нападения был Фабьен Казер, набравший 18 очков. В финале ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».
Обновлено в 17:10
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Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:41
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Первые внедорожные Lada Granta Cross отправились к дилерам
Российский производитель «АвтоВАЗ» отправил первые автовозы, груженые Lada Granta Cross, в дилерские центры.
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Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на Украину
Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины в связи с отсутствием там свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.
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Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft
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Эпическая сага «Игра престолов» отличается громадным количеством труда и денег, вложенных в каждый экранный кадр, и продуманностью всех сцен.
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Климкин написал заявление об отставке с поста главы МИД Украины
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.
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Авторы Galactic Civilizations анонсировали «игру, которая делает игры»
Студия Stardock, известная по Sins of a Solar Empire и серии Galactic Civilizations, анонсировала свой новый проект.
Обновлено в 15:04
Происшествия
В Москве пожарные спасли 15 человек из горящего дома
На севере Москвы произошел пожар в 12-этажном жилом доме.
Обновлено в 13:49
Хоккей
Сборная Чехии разгромила команду Италии в матче чемпионата мира
Хоккеисты сборной Чехии разгромили команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.
Обновлено в 16:41
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Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
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Культура
Скончался архитектор стеклянной пирамиды Лувра
В возрасте 102 лет ушел из жизни американский архитектор китайского происхождения Юймин Бэй.
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Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек
В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено в 13:23
Экономика
Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров
ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
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Шоу-бизнес
Аллегрова показала взрослую дочь
Певица Ирина Аллегрова показала свою единственную дочь от первого мужа Георгия Таирова. Наследнице артистки исполнилось 47 лет.
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Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
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Появились фото новой Skoda Octavia почти без камуфляжа
В Сети появились шпионские снимки новой Skoda Octavia, на которых автомобиль можно увидеть практически без камуфляжа.
Обновлено в 16:57
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Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
Обновлено в 16:09
Культура
Скончался американский писатель Герман Воук
Американский писатель Герман Воук умер на 103 году жизни, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на литературного агента автора.
Обновлено в 15:35
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Спорт
Губерниев отреагировал на решение Дальмайер завершить карьеру
Обновлено в 11:28
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14