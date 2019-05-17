Икарди согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»Soccer.ru 06:58

Нападающий "Интера" Мауро Икарди согласовал условия личного контракта с "Ювентусом", сообщает Gazzetta dello Sport. С аргентинцем согласован пятилетний контракт, по условиям которого Икарди будет зарабатывать 8 млн евро плюс бонусы. Камнем преткновения может стать сумма трансфера.

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