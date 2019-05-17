Футбол
Икарди согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»Soccer.ru 06:58
Нападающий "Интера" Мауро Икарди согласовал условия личного контракта с "Ювентусом", сообщает Gazzetta dello Sport. С аргентинцем согласован пятилетний контракт, по условиям которого Икарди будет зарабатывать 8 млн евро плюс бонусы. Камнем преткновения может стать сумма трансфера.
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Происшествия
Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:41
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Политика
Совет Европы заявил о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ
Участники встречи глав МИДов стран Совета Европы (СЕ) заявили, что все страны объединения должны быть допущены до участия в работе Комитета министров СЕ и Парламентской ассамблеи на равной основе.
Обновлено в 05:43
Политика
Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов
Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани
Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено в 16:44
Музыка
Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги
Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено в 12:42
Транспорт
Свыше 40 км дорог отремонтируют в Воскресенске в этом году
В 2019 году на территории городского округа Воскресенск планируют отремонтировать более 40 километров региональных, межмуниципальных автодорог и дорог местного значения, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.
Обновлено в 12:43
Музыка
Франческа Аспромонте впервые выступит в Москве
Как сообщили агентству InterMedia организаторы концерта, для Франчески Аспромонте это будет первый визит в Москву.
Обновлено в 14:02
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено в 16:20
Экономика
Сеть «Пятерочка» протестирует сервис снятия наличных на своих кассах
Сеть магазинов "у дома" "Пятерочка" планирует во втором полугодии запустить сервис по снятию наличных на кассах.
Обновлено в 07:44
Космос
Сильная магнитная буря на Земле завершилась
Согласно информации на сайте лаборатории, буря уровня G3 (сильная) прошла 14 мая в первой половине дня, но магнитосфера оставалась возбуждённой до ночи.
Обновлено 15 мая в 03:41
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 11:57
Кино
Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»
16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
Обновлено в 00:10
Спорт
Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Культура
Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено в 15:39
Общество
В Петербурге детей из захламленной квартиры вернули матери
В Петербурге многодетной матери вернули ее четверых детей.
Обновлено в 10:45
Гаджеты
Новый чип Snapdragon 730 набирает более 200 тыс. баллов в AnTuTu
К настоящему времени имеются данные, что продвинутый Snapdragon 730 смогут уместить в новейших смартфонах Xiaomi Mi A3 и Lenovo Z6 Youth Edition, но пока производители не раскрывают точные параметры будущих устройств.
Обновлено в 02:44
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Кино
Фанаты «Игры престолов» потребовали переделать восьмой сезон
Фанаты сериала «Игра престолов» потребовали снять восьмой сезон заново, так как их полностью не устроил предложенный сценаристами Дэвидом Бениоффом и Дэниелом Бреттом Уайссом сюжет.
Обновлено вчера в 04:29
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Здоровье
Число заболевших кишечной инфекцией в Новоульяновске увеличилось до 34
Количество жителей Новоульяновска, у которых выявлена кишечная инфекция, увеличилось до 34 человек.
Обновлено в 09:29
Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 16:17
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Наука
Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом
Обновлено вчера в 08:24
Армия и оружие
ВСУ обстреляли окраины Горловки
Обновлено в 15:09
Общество
Какие знаки зодиака преуспеют в бизнесе?
Козероги хорошо обращаются с деньгами, но они слишком любят стоять на своем и для предпринимательской деятельности им явно не хватает гибкости и сговорчивости.
Обновлено в 10:57
Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено в 06:32