Футбол

Икарди согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»Soccer.ru 06:58

Нападающий "Интера" Мауро Икарди согласовал условия личного контракта с "Ювентусом", сообщает Gazzetta dello Sport. С аргентинцем согласован пятилетний контракт, по условиям которого Икарди будет зарабатывать 8 млн евро плюс бонусы. Камнем преткновения может стать сумма трансфера.
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Икарди опроверг информацию о договоренности с «Ювентусом»

Матч ТВ08:18

Главные новости дня. Аллегри уходит из «Ювентуса», Бердыев – из «Рубина»

Бомбардир.ру14:59

Икарди: «Ювентус»? Я сообщил «Интеру» о желании остаться, этот клуб — моя семья

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Sport24.ru11:05

Икарди: «Я сказал „Интеру“, что хочу остаться в клубе»

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Икарди опроверг информацию о договоренности с «Ювентусом»

Спорт-Экспресс07:47

Жена Икарди пристроила мужа в «Ювентус» за 8 миллионов

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Происшествия

Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:41
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Политика

Совет Европы заявил о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ

Участники встречи глав МИДов стран Совета Европы (СЕ) заявили, что все страны объединения должны быть допущены до участия в работе Комитета министров СЕ и Парламентской ассамблеи на равной основе.
Обновлено в 05:43
Политика

Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов

Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани

Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено в 16:44
Музыка

Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:37
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги

Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено в 12:42
Транспорт

Свыше 40 км дорог отремонтируют в Воскресенске в этом году

В 2019 году на территории городского округа Воскресенск планируют отремонтировать более 40 километров региональных, межмуниципальных автодорог и дорог местного значения, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.
Обновлено в 12:43
Музыка

Франческа Аспромонте впервые выступит в Москве

Как сообщили агентству InterMedia организаторы концерта, для Франчески Аспромонте это будет первый визит в Москву.
Обновлено в 14:02
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено в 16:20
Экономика

Сеть «Пятерочка» протестирует сервис снятия наличных на своих кассах

Сеть магазинов "у дома" "Пятерочка" планирует во втором полугодии запустить сервис по снятию наличных на кассах.
Обновлено в 07:44
Космос

Сильная магнитная буря на Земле завершилась

Согласно информации на сайте лаборатории, буря уровня G3 (сильная) прошла 14 мая в первой половине дня, но магнитосфера оставалась возбуждённой до ночи.
Обновлено 15 мая в 03:41
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 11:57
Кино

Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»

16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
Обновлено в 00:10
Спорт

Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Культура

Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено в 15:39
Общество

В Петербурге детей из захламленной квартиры вернули матери

В Петербурге многодетной матери вернули ее четверых детей.
Обновлено в 10:45
Гаджеты

Новый чип Snapdragon 730 набирает более 200 тыс. баллов в AnTuTu

К настоящему времени имеются данные, что продвинутый Snapdragon 730 смогут уместить в новейших смартфонах Xiaomi Mi A3 и Lenovo Z6 Youth Edition, но пока производители не раскрывают точные параметры будущих устройств.
Обновлено в 02:44
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Кино

Фанаты «Игры престолов» потребовали переделать восьмой сезон

Фанаты сериала «Игра престолов» потребовали снять восьмой сезон заново, так как их полностью не устроил предложенный сценаристами Дэвидом Бениоффом и Дэниелом Бреттом Уайссом сюжет.
Обновлено вчера в 04:29
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Происшествия

Погиб в столкновении мотоцикла с поездом мужчина на Кубани

Обновлено в 14:58
Здоровье

Число заболевших кишечной инфекцией в Новоульяновске увеличилось до 34

Количество жителей Новоульяновска, у которых выявлена кишечная инфекция, увеличилось до 34 человек.
Обновлено в 09:29
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 16:17
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Наука

Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом

Обновлено вчера в 08:24
Армия и оружие

ВСУ обстреляли окраины Горловки

Обновлено в 15:09
Общество

Какие знаки зодиака преуспеют в бизнесе?

Козероги хорошо обращаются с деньгами, но они слишком любят стоять на своем и для предпринимательской деятельности им явно не хватает гибкости и сговорчивости.
Обновлено в 10:57
Политика

Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко

Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено в 06:32
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Мауро Икарди
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
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