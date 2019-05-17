Икарди согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»Soccer.ru 06:58

Нападающий "Интера" Мауро Икарди согласовал условия личного контракта с "Ювентусом", сообщает Gazzetta dello Sport. С аргентинцем согласован пятилетний контракт, по условиям которого Икарди будет зарабатывать 8 млн евро плюс бонусы. Камнем преткновения может стать сумма трансфера.

Спорт день за днем

Футбол ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче молодежного первенства России Московский ЦСКА одержал крупную победу над грозненским "Ахматом" в матче 29-го тура молодежного первенства России по футболу.

Армия и оружие Опубликованы планы США по развалу России Разведывательно-аналитический центр США Rand Corporation опубликовал доклад по развалу России.

Общество Древнюю мостовую на Волге в Казани поставят на госохрану Древняя мостовая, которая вскрылась в Казани при обмелении Волги, получит статус объекта культурного наследия.

Хоккей Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.

Армия и оружие Аваков приехал в Италию на суд по делу об убийстве журналиста в Донбассе Украинского военного Виталия Маркива подозревают в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента и его российского переводчика Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков приехал в Италию, чтобы принять участие в суде над украинским военным Виталием Маркивом по делу об убийстве журналиста в Донбассе, передает РИА Новости со ссылкой на МВД Украины.

Происшествия Мужчина взорвал гранату в отделении банка в Луганской области Посетитель банка в Старобельске Луганской области подорвал гранату в одном из филиалов.

Экономика В АСВ рассказали о схеме вывода активов из банка «Югра» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назвало редкой и масштабной схему вывода средств из лишенного лицензии банка "Югра".

Армия и оружие Россия поставит армии Венесуэлы тысячи сухпайков Вооруженные силы Венесуэлы получат от России более 16 тысяч сухпайков, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

Политика Штаб Зеленского отреагировал на выход «Народного фронта» из коалиции В сообщении штаба отмечается, что коалиции в Раде не существует уже три года, когда ее покинули фракции «Самопомощи», «Батькивщины» и Радикальной партии Олега Ляшко.

Происшествия МАК завершил расшифровку данных черных ящиков сгоревшего SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных черных ящиков самолета SSJ100, совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево пятого мая.

Общество Мэр Екатеринбурга приостановил строительство храма Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что работы по строительству храма на месте сквера остановлены до подведения результатов опроса горожан.

Политика Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.

Наука Приложение для бросающих курить изменило активность мозга В начале эксперимента активность задней поясной коры участников при наблюдении за связанными с курением триггерами проверили с помощью фМРТ: участникам показывали, к примеру, изображения курящих людей и людей без сигарет — в качестве контрольного условия.

Наука Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.

Авто Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.

Общество В Москве началось прощание с Сергеем Доренко В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.

Экономика Forbes назвал компании с самыми высокими зарплатами топ-менеджеров По итогам года компания в общей сложности выплатила своим управленцам 6,8 млрд рублей. Об этом говорится в рейтинге журнала Forbes.

Политика Россия обжаловала решение Гаагского суда по иску украинских компаний Министерство юстиции РФ обжаловало решение Арбитражного суда Гааги о взыскании с Москвы 159 миллионов долларов по иску двух украинских компаний, которые якобы понесли убытки из-за воссоединения Крыма с Россией.

Армия и оружие Небензя ответил на сомнения постпреда Британии в российской медицине Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя иронично ответил на сомнения, высказанные его британской коллегой Карен Пирс, относительно качества российской медицины.

Политика Глава МИД Германии: Россия останется в ПАСЕ Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что на сессии комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее организации (ПАСЕ).

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.