Футбол

Икарди согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»Soccer.ru 06:58

Нападающий "Интера" Мауро Икарди согласовал условия личного контракта с "Ювентусом", сообщает Gazzetta dello Sport. С аргентинцем согласован пятилетний контракт, по условиям которого Икарди будет зарабатывать 8 млн евро плюс бонусы. Камнем преткновения может стать сумма трансфера.
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Икарди опроверг слухи о подписании контракта с «Ювентусом»

Sport24.ru11:05

Икарди: «Ювентус»? Я сообщил «Интеру» о желании остаться, этот клуб — моя семья

Чемпионат08:24

Икарди согласовал 5-летний контракт с «Ювентусом» с зарплатой 8 млн евро в год

Sports.ru05:56

Икарди: «Я сказал „Интеру“, что хочу остаться в клубе»

Soccer.ru07:54

Икарди опроверг информацию о договоренности с «Ювентусом»

Спорт-Экспресс07:47

Икарди опроверг информацию о договоренности с «Ювентусом»

Матч ТВ08:18

La Gazzetta dello Sport: Икарди согласовал контракт с «Ювентусом»

Бомбардир.ру05:37
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Экономика

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Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды в Метрогородке

"В ближайшем будущем начнем строительство развязки на Открытом шоссе, которое улучшит движение для заезда на Северо-Восточную хорду и на Открытом шоссе", - отметил Собянин.
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Политика

СМИ озвучили программу инаугурации Зеленского

Новый президент Украины планирует отказаться от светской вечеринки Инаугурация Владимира Зеленского будет разбита на три условных этапа.
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В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
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Все жители ЛНР хотят получить паспорта РФ

Фото: news2world.net Леонид Пасечник, глава Луганской народной республики (ЛНР), отвечая на вопрос ТАСС, заявил о том, что практически все граждане ЛНР хотят получить паспорт России.
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Происшествия

В Росгвардии назвали постановкой видео с «неудачей спецназа»

В Росгвардии отреагировали на распространившееся в Сети видео о якобы неудачной операции спецназа.
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Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области

В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
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Шоу-бизнес

Победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» аннулировали

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Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
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У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
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Транспорт

Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов

Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено в 12:00
Экономика

Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров

ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
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Певец Сергей Лазарев выступил во втором полуфинале международного конкурса «Евровидение-2019», на котором он представлял Россию.
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"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
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Худруком театра Ленсовета назначена жена Михаила Боярского

Актриса Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, стала новым худруком Театра имени Ленсовета.
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«Газпром» открыл два месторождения на Ямале

В пятницу, 17 мая «Газпром» сообщил об открытии двух месторождений в российской Арктике.
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Путин гарантировал «ритмичное» финансирование научных исследований

Президент РФ Владимир Путин гарантировал, что средства на поддержку научных исследований в рамках мегагрантов будут выделяться "ритмично", власти будут стараться исключить и бюрократическую волокиту.
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X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

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Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
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Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

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«Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100

Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
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В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

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Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Знаменитый американский бизнес-тренер Тони Роббинс оказался в центре скандала о сексуальных домогательствах.
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Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

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Россиян могут перевести на оплату мусора по факту накопления

В Нижнем Тагиле с 1 января 2019 года жильцы многоквартирников платят регоператору «Рифей» за вывоз мусора 142 рубля, жители частного сектора – около 160 рублей.
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