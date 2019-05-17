Футбол

Икарди согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»Soccer.ru 06:58

Нападающий "Интера" Мауро Икарди согласовал условия личного контракта с "Ювентусом", сообщает Gazzetta dello Sport. С аргентинцем согласован пятилетний контракт, по условиям которого Икарди будет зарабатывать 8 млн евро плюс бонусы. Камнем преткновения может стать сумма трансфера.
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Икарди опроверг слухи о подписании контракта с «Ювентусом»

Sport24.ru11:05

Икарди: «Ювентус»? Я сообщил «Интеру» о желании остаться, этот клуб — моя семья

Чемпионат08:24

Икарди согласовал 5-летний контракт с «Ювентусом» с зарплатой 8 млн евро в год

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Икарди опроверг информацию о договоренности с «Ювентусом»

Спорт-Экспресс07:47

Икарди опроверг информацию о договоренности с «Ювентусом»

Матч ТВ08:18

La Gazzetta dello Sport: Икарди согласовал контракт с «Ювентусом»

Бомбардир.ру05:37
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