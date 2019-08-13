Футбол
Икарди согласовал с «Ювентусом» пятилетний контрактГазета.Ru 01:46
Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди станет игроком туринского "Ювентуса", сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в твиттере. По информации источника, 26-летний нападающий согласовал с "бьянконери" условия контракта, который будет рассчитан на пять лет.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:28, Вашингтон
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