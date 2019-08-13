Футбол
Икарди согласовал контракт с «Ювентусом»Bookmaker-ratings.ru 01:40
Как утверждает La Gazzetta dello Sport, Икарди согласовал контракт с «Ювентусом» на пять лет. В туринском клубе аргентинский форвард будет зарабатывать 8 млн евро за сезон. Ожидается, что трансфер должен состояться, как только будут проданы Марио Манджукич и Пауло Дибала.
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Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
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В администрации Саратова 13 августа состоялось совещание, посвященное желанию перевозчиков повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 28-30 рублей.
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Россиянина оштрафовали за пост о Путине и низких зарплатах
Жителя Красноярска оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти за пост о президенте России Владимире Путине и низких заработных платах.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
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Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%, заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Обновлено вчера в 22:46
Музыка
Рэпер Дрейк побил три рекорда The Beatles и разозлил любителей рока
Канадский рэпер Дрейк побил три рекорда группы The Beatles. Об этом сообщает Rolling Stone.
Обновлено в 03:36
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
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Шоу-бизнес
В СМИ назвали причины расставания Майли Сайрус и Лиама Хемсворта
Накануне представитель Сайрус объявил о разрыве пары. Сама певица никак не прокомментировала информацию.
Обновлено вчера в 15:33
Технологии
Онлайн-школа Skyeng выпустит собственное устройство для математических занятий
Онлайн-школа Skyeng выпустит собственное устройство для математических занятий Онлайн-школа английского языка Skyeng выпустит собственный графический планшет для учеников.
Обновлено вчера в 17:56
Общество
Профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается в заявлении департамента общественных связей аппарата ФНПР.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке
В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке, после чего, испугавшись, убежали с места ЧП.
Обновлено вчера в 00:31
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих в Сиднее
Неизвестный мужчина напал с большим ножом на прохожих в центре Сиднея. Инцидент произошел во вторник, около 14 часов по местному времени.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке
Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 02:21
Политика
Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского
Идеология либертарианства, на которую взяла курс партия президента Украины «Слуга народа», опасна тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств.
Обновлено в 01:02
Футбол
На стадионе во Львове песней признались в любви к Москве
Обновлено вчера в 01:15
Шоу-бизнес
Старший сын Дмитрия Пескова впервые показал свою возлюбленную
Николай опубликовал совместную с его любимой девушкой фотографию в своем аккаунте в Instagram.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
Задержанного на акции 10 августа решили привлечь по «дадинской» статье
В отношении Константина Котова, которого задержали 10 августа на несанкционированной акции в Москве, возбудили уголовное дело по так называемой "дадинской статье" - ст. 212.1 УК о неоднократном нарушении на митингах.
Обновлено в 02:46
Происшествия
У берегов острова на Шри-Ланке спасли двух россиян
Сотрудники спасательного отряда ВМС Шри-Ланки вернули на сушу двух граждан России, которых унесло течением в океан у южного берега острова.
Обновлено в 02:58
Авто
Подключаемый гибрид Lincoln Aviator приятно удивил отдачей
Разница между предварительными и окончательными параметрами гибридной вариации Lincoln Aviator Grand Touring Hybrid ещё внушительнее.
Обновлено в 03:56
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Девушка подала в СК заявление на избившего ее полицейского
Обновлено вчера в 08:45
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено вчера в 12:44
Общество
ФБК: четырехлетний внук члена ЦИК купил квартиру за полмиллиона рублей
Обновлено вчера в 09:11
Технологии
Verizon продаст Tumblr владельцу WordPress
Американская Verizon Communications намерена продать сервис микроблогов Tumblr корпорации Automattic.
Обновлено в 03:55
Интернет
Google разрешил беспарольный вход на Android в некоторые сервисы
Владельцы мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы Android, смогут пользоваться некоторыми онлайн-сервисами из браузера Google Chrome без необходимости ввода пароля.
Обновлено в 03:15
Общество
Кварталы у собора Парижской Богоматери очистят от свинца
В Париже начали большую операцию по очищению кварталов, прилегающих к собору Парижской Богоматери, от загрязнения свинцом.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Из-за долгов и кредитов муж зарезал жену в Петербурге
Муж и жена обсуждали долги и кредиты, которые у них накопились. В порыве ярости супруг схватил нож и пырнул лезвием свою возлюбленную.
Обновлено в 03:19