Футбол
Икарди решил покинуть «Интер» после того, как клуб приобрёл ЛукакуЕвро-футбол.ру 10 августа в 07:55
Нападающий "Интера" Мауро Икарди желает покинуть команду, информирует Corriere dello Sport. Ранее аргентинский футболист не хотел покидать миланский клуб, но изменил решение после того, как руководство приобрело Ромелу Лукаку.
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«Рома» готова платить Икарди 9 млн евро, «Наполи» – 8. «Интер» просит за игрока 75 млн
Sports.ruвчера в 07:08
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