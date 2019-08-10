Футбол

Икарди решил покинуть «Интер» после того, как клуб приобрёл ЛукакуЕвро-футбол.ру 10 августа в 07:55

Нападающий "Интера" Мауро Икарди желает покинуть команду, информирует Corriere dello Sport. Ранее аргентинский футболист не хотел покидать миланский клуб, но изменил решение после того, как руководство приобрело Ромелу Лукаку.
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