Нападающий "Интера" Мауро Икарди желает покинуть команду, информирует Corriere dello Sport. Ранее аргентинский футболист не хотел покидать миланский клуб, но изменил решение после того, как руководство приобрело Ромелу Лукаку.

Икарди решил покинуть «Интер» после того, как клуб приобрёл Лукаку

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