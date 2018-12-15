Нападающий «Интера» Мауро Икарди принес победу команде в матче 16 тура Серии А против «Удинезе». Аргентинец забил с пенальти ударом Паненки. Таким образом хотел поразить ворота форвард сборной России Федор Смолов в четвертьфинале чемпионата мира-2018 против хорватов, но вратарь справился.

Икарди реализовал пенальти в игре с «Удинезе» в стиле Паненки

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