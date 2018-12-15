Футбол
Икарди реализовал пенальти в игре с «Удинезе» в стиле Паненки
Икарди реализовал пенальти в игре с «Удинезе» в стиле ПаненкиБомбардир.рувчера в 23:51
Квадво Асамоа
|20′
Борха Валеро
Лаутаро Хавьер Мартинес
|55′
Маттео Политано
|58′
Бальде Кейта
Иван Перишич
|70′
|71′
Хуан Муссо
Мауро Икарди
|76′
Лаутаро Хавьер Мартинес
|79′
Маттео Политано
Раджа Наингголан
|85′
|85′
Секо Фофана
Дарвин Мачис
|90′+2′
Хидде Тер Авест
Фелипе Визеу
|64%
|Владение мячом
|36%
|88%
|Процент точных передач
|79%
|12
|Удары в сторону ворот
|6
|4
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|1
|10
|Угловые
|–
|7
|Отборы
|12
|11
|Фолы
|8
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Интер
Расстановка 4‑3‑3
1
Ханданович
2
Врсалько
6
де Врей
37
Шкриньяр
18
Асамоа
10
Мартинес
77
Брозович
15
Мариу
14
Наингголан
9
Икарди
44
Перишич
1
Муссо
9
Визеу
19
Ларсен
5
Трост-Эконг
17
Нюйтинк
77
Д'Алессандро
16
Мачис
11
Бехрами
38
Мандрагора
23
Пуссетто
10
Де Пауль
Удинезе
Расстановка 5‑3‑2
Нападающий «Интера» Мауро Икарди принес победу команде в матче 16 тура Серии А против «Удинезе». Аргентинец забил с пенальти ударом Паненки. Таким образом хотел поразить ворота форвард сборной России Федор Смолов в четвертьфинале чемпионата мира-2018 против хорватов, но вратарь справился.
Бомбардир.рувчера в 23:51
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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