Футбол

Икарди реализовал пенальти в игре с «Удинезе» в стиле Паненки
Бомбардир.ру
вчера в 23:51

Интер — Удинезе
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Квадво Асамоа
20′
Борха Валеро
Лаутаро Хавьер Мартинес
55′
Маттео Политано
58′
Бальде Кейта
Иван Перишич
70′
71′
Хуан Муссо
Мауро Икарди
76′
Лаутаро Хавьер Мартинес
79′
Маттео Политано
Раджа Наингголан
85′
85′
Секо Фофана
Дарвин Мачис
90′+2′
Хидде Тер Авест
Фелипе Визеу
Нападающий «Интера» Мауро Икарди принес победу команде в матче 16 тура Серии А против «Удинезе». Аргентинец забил с пенальти ударом Паненки. Таким образом хотел поразить ворота форвард сборной России Федор Смолов в четвертьфинале чемпионата мира-2018 против хорватов, но вратарь справился.
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